Ante amenaza de huelga en EU, busca gobierno estatal mitigar impacto en Chihuahua

En caso de concretarse las huelgas en Estados Unidos por parte de sindicatos de trabajadores de empresas como General Motors, Ford y Stellanti, el estado de Chihuahua tendría algunas afectaciones, declaró la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), María Angélica Granados Trespalacios.

Ante esto, el gobierno estatal de Chihuahua está teniendo reuniones cada tres días con la industria, a fin de intercambiar información para saber cómo avanzan las negociaciones en el vecino país.

“Definitivamente puede haber un impacto, pero estamos midiéndolo”, expuso la titular de la SIDE, quien informó que junto con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller, y la Secretaría General de Gobierno, están en mesas de trabajo con representantes de la industria para resentir los menores daños de realizarse dichas huelgas.

Dijo desconocer exactamente qué escenario pudiera presentarse, porque no depende de la autoridad; sin embargo, resaltó que están colaborando para apoyar a la industria y tratar de mitigar los impactos.

“No me atrevería a hablar de qué afectaciones se esperan, hasta que no definan las cosas en Estados Unidos, o que se vean un poco más claras. Pero sí estamos cada tres días reuniéndonos para conocer la actualización”, añadió.

Cabe recordar que trabajadores de empresas fabricantes de Estados Unidos han amenazado con comenzar una huelga si General Motors, Ford y Stellantis rechaza sus demandas de que les suban fuertemente los salarios y les restauren los beneficios que cedieron hace unos años, cuando esas compañías estaban en problemas financieros.

Las conversaciones son lideradas por Shawn Fain, el presidente del sindicato UAW —siglas de United Auto Workers—, quien amenazó con paralizar labores en alguna o en las tres compañías si el jueves a las 11:59 p.m. (hora del Este) vencen los contratos sin que haya nuevos acuerdos.