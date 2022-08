Aumenta más de 63 mil la Población Económicamente Activa (PEA) en el estado

La Población Económicamente Activa (PEA) del estado de Chihuahua ascendió a un millón 804 mil 415 personas en el segundo trimestre de 2022, 63 mil 783 más que en el mismo trimestre del año previo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

La división según sexo, en la PEA masculina fue de un millón 110 mil 983, 36 mil 844 personas más, y la PEA femenina fue de 693 mil 432, cifra mayor en 26 mil 939 al monto registrado en el segundo trimestre de 2021.

La tasa de participación económica en el segundo trimestre de 2022 fue de 62.2% de la población en edad para trabajar, 1.7 puntos porcentuales superior a la del mismo trimestre de 2021. Por su parte, la tasa de participación económica masculina fue de 78.5% y la femenina de 46.6%, cifras superiores en 1.9 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2021.

La población ocupada, que representa a las personas que trabajaron en la semana anterior a la entrevista o también a quienes no trabajaron esa semana, pero mantenían un vínculo laboral con la unidad económica para la que trabajan, representó el 97.5% de la población económicamente activa; mientras que la población desocupada, que es aquella que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 2.5% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2022. En los hombres el 97.7% de la PEA estuvieron ocupados y el 2.3% desocupados; por su parte, en la PEA femenina, un total de 97.3% fueron ocupadas y el 2.7% desocupadas.

Para el segundo trimestre de 2021 la tasa de ocupación en el estado de Chihuahua fue del 96.4% de la Población Económicamente Activa.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de un millón 098 mil 682 de personas (37.8% de la población de 15 y más años de edad) en el segundo trimestre de 2022, cifra inferior en 42 mil 212 personas a la del segundo trimestre de 2021. En su clasificación según sexo, la PNEA de los hombres se ubicó en 304 mil 245 (21.5%), 24 mil 409 menos respecto al mismo periodo del año pasado y las mujeres en 794 mil 437 (53.4%), cifra menor en 17 mil 803 respecto al mismo periodo de 2021.

La PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 147 mil 258 personas en el segundo trimestre de 2022, lo que representa el 13.4% de la PNEA. Por su parte, la PNEA disponible para trabajar de hombres fue de 49 mil 169 que equivale a 16.2% de la PNEA masculina; en contraste, la PNEA disponible para trabajar femenina fue de 98 mil 089, cifra que representa el 12.3% de la PNEA femenina.

En términos absolutos, la PNEA disponible para trabajar disminuyó en 61 mil 478 y la PNEA no disponible para trabajar se incrementó en 19 mil 266 personas entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo de 2022. En los hombres, la PNEA disponible disminuyó 24 mil 774 y la PNEA no disponible aumentó en 365 personas; en las mujeres la PNEA disponible disminuyó 36 mil 704 y la PNEA no disponible aumentó 18 mil 901 personas.