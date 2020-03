Aumentan 65% las ventas en farmacias

Antigripales, jabones antibacteriales, desinflamantes, suplementos vitamínicos y hasta antidepresivos de venta libre para mitigar el desánimo por la pandemia son los productos que más han comprado los chihuahuenses desde el pasado lunes, con lo que las farmacias reportan un incremento de hasta un 65% en sus ventas.

En un sondeo hecho por distintas farmacias de la ciudad, los encargados coincidieron que luego de darse a conocer los casos de Covid-19 en Chihuahua, las ventas comenzaron a dispararse, sin embargo, citaron que en la mayor parte de los casos las personas no llevan receta médica, sino que a su criterio compran todo cuanto no requiere receta para “protegerse” del coronavirus.

“La mayor parte de los que vienen piden antigripales, pero no traen su receta médica y como es un medicamento de venta libre, se les vende, y es que ahorita se le tiene más miedo a un estornudo, que a una pistola”, afirmó el señor Enrique Ávalos, propietario de farmacia.

Por su parte, Arturo Rivera, médico general que atiende en una conocida farmacia, dijo si bien es cierto que a las farmacias les beneficia una mayor clientela, no es recomendable que las personas tomen medicamentos sin ser diagnosticadas por un profesional de la salud, pues ciertos componentes llegan a mitigar el dolor o los síntomas, pero no alivian de fondo, “es decir, disfrazan la enfermedad, pero no la atacan”, indicó.

Sara Luz García, enfermera, citó que se ha creado un pánico y psicosis que en nada benefician a la sociedad, porque además se está propiciando una ansiedad y depresión porque las personas se sienten desesperadas ante el exceso de información que se genera en redes sociales, y ahora empiezan a autorrecetarse hasta antidepresivos o ansiolíticos de venta libre.

Antes de la pandemia del Covid-19, los médicos de las farmacias recibían, en turno de seis horas, a unos 7 pacientes en promedio, a la fecha señalan que el número se ha incrementado hasta 15 o 16 por turno.

Más allá de la atención médica o medicamentos, se encuentra la venta de jabones líquidos o sólidos, toallitas húmedas que eliminan el 99.9% de las bacterias, y geles antibacteriales, aunque éstos últimos ya no se encuentran fácilmente, y si se llegan a conseguir, el precio es bastante elevado, pues incluso hay personas que compraron varios frascos para revenderlos.

Cabe señalar que los artículos que más se vendieron en semanas pasadas fueron los guantes de látex y los cubrebocas, pero éstos se terminaron rápidamente, y aun cuando se les volvió a surtir a las farmacias, la demanda fue tanta, que de nueva cuenta ya no se consiguen.

