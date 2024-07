¡Impacta calor hasta a la cartera! Aumenta precio de bebidas hidratantes y protectores solares

Según datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacia (Unefarma) la venta de bebidas hidratantes incrementó un 15% en esta temporada, sin embargo, la alta demanda trajo consigo un alza de aproximadamente el 6% en su costo; mientras que los precios de productos de protección solar subieron alrededor del 27%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Condusef manifestó que las altas temperaturas han propiciado el cambio de los hábitos de consumo de las personas. Con climas que llegan a superar los 40 grados centígrados, los ciudadanos han tenido que sumar a su lista de compras artículos que les ayuden a sobrellevar estas olas de calor.

Por tanto, se han añadido nuevos gastos en el presupuesto de los mexicanos que en otras épocas simplemente no figuraban. Los más comunes son las bebidas rehidratantes como sueros y electrolitos, así como protectores solares.

La Comisión destacó que además de las altas temperaturas, los mexicanos se enfrentan al aumento de los precios de los artículos más demandados en esta temporada. No obstante, se aseguró que estar informados ayuda a sobrellevar la ola de calor de manera más amena y a protegernos de manera inteligente de los efectos de este clima.

El agua es más que suficiente: La hidratación es crucial en épocas de extremo calor. Sin embargo, los expertos han dicho que las bebidas rehidratantes no son realmente necesarias, a menos que se trate de una recomendación médica. Estas pueden llegar incluso a ser perjudiciales para la salud, pues contienen grandes cantidades de azúcares y sales que pueden provocar alteraciones en la glucosa (el nivel de azúcar en la sangre), generando problemas metabólicos. No gastes en bebidas especiales si no las necesitas y asegúrate de siempre tener agua en casa y a la mano, recomendó la Condusef.

Los productos más caros no son los más funcionales: Médicos recomiendan no dejarse llevar por los mitos alrededor de que las marcas más costosas son las únicas que sirven. No es necesario el más caro. Pero recuerda siempre comprar en lugares certificados, atender las recomendaciones generales, como la protección solar mínima recomendada y no adquirir productos especializados sin previa consulta, pues muchos de estos son para problemas específicos.

Por otra parte, la Condusef expuso que existen instituciones financieras que ofrecen créditos para que las personas puedan hacer los arreglos en sus hogares para enfrentarse al calor de estos tiempos. Desde un ventilador, hasta un aislante térmico, este financiamiento permite hacer tu casa más apta a las nuevas necesidades sin esperar a ahorrar ese dinero. El crédito puede ir de los 5 mil hasta los 70 mil pesos según el perfil del solicitante.

Además de las opciones institucionales también existen algunos ajustes que se pueden realizar en la vivienda para ayudar a mantener el espacio más fresco sin invertir tanto dinero: cambia a luz led, añadir plantas a la decoración, sellar puertas y ventanas, y ventila por las noches.