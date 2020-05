Aumentó 400% la venta de flores

Un disparo considerable registró este 10 de Mayo la venta de ramos y arreglos florales en la ciudad, con un aumento de hasta el 400% del producto, en comparación con las ventas que se habían registrado hasta la semana pasada, en algunos de los establecimientos de la ciudad.

Múltiples locales a lo largo de la ciudad registraron considerables filas a la entrada de los establecimientos, de personas que buscaban comprar el regalo perfecto para llevar a su madre por la celebración de esta fecha.

“Nos quedamos en la incertidumbre de si se nos iba a permitir vender para esta fecha, por lo que no sabíamos cuánto surtir de material, así que compramos como si fuera una semana normal”, comentó una de las dependientas de estos locales.

Al no tener un sobreabasto, ya que no sabían si iban a ser clausurados, los floristas no abastecieron más de lo cotidiano, lo que ocasionó que muchos de estos establecimientos agotaran las reservas.

“Estamos bien de ventas”, comentó uno de los locatarios que se ubica a pocos metros del panteón La Colina, el cual ya no tenía ningún arreglo para exhibición y estaba alistando el último ramillete para vender.

En años anteriores, las ventas por local rebasaban el promedio del resto del mes, pues por semana se venden alrededor de 6 mil pesos por local, pero para este día llegan a superar los 15 o 16 mil pesos.

“Ahora no teníamos ni con qué hacer ramos o arreglos para alcanzar la venta de otros años, por lo que ya estamos sacando lo último que nos queda; vamos a ver cómo se pone para el resto de la semana”, explicaron los floristas.

Otro día en donde se prevé, por parte de este sector, que se disparen las ventas, es el próximo martes, que se reabran los panteones para las visitas, que es cuando podrán aprovechar para llevar dichos arreglos.

