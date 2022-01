Austeridad de la 4T afectará calidad de vida de mexicanos

La austeridad fiscal de la actual administración afectará la calidad de vida de los mexicanos en el largo plazo, aseguraron analistas de Credit Suisse y Citigroup.

“Ya llevamos tres años (de gobierno) y lo que hemos visto ha sido disciplina fiscal, a pesar de la pandemia. Hay mucha presión en el gasto para los proyectos emblemáticos, el dinero va a estar ahí; la variable de ajuste va a ser la calidad de vida del mexicano”, comentó Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse.

Al participar en el “Seminario de perspectivas económicas 2022”, organizado por el Instituto Autónomo de México (ITAM), el experto explicó que México es bien visto por otros países debido a que las finanzas públicas se mantienen sanas y tiene una postura fiscal sólida.

“Si no hay dinero para los baches en las calles, ni modo; si no hay agentes de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tenemos que esperar dos o tres horas, ni modo. Hay dinero para otras cosas y no se va a ampliar el déficit fiscal, creo que ese es el mensaje central”, añadió Cervera.

Desde que comenzó la crisis sanitaria el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó apoyar a empresas privadas para evitar su quiebra.

Una de las principales demandas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fue que pudieran tener un aplazamiento para el pago de impuestos, puesto que la situación financiera de las compañías no era estable.

Sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación no cedió y por el contrario continuó apoyando sus proyectos prioritarios como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.

Al mismo tiempo, la administración ordenó la extinción de fideicomisos y recortó presupuestos en algunas dependencias para contar con más recursos ante el Covid-19 y así evitar la contratación de deuda extranjera.

Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, añadió que otros reflejos de la “hiper austeridad fiscal” de la Cuarta Transformación son los apagones eléctricos, la falta de mantenimiento en infraestructura del transporte público e, incluso, el desabasto de medicamentos.

“El problema de la hiper austeridad fiscal podría, eventualmente, notarse de nuevo en el crecimiento potencial y hacer un ciclo vicioso hacia unas finanzas públicas débiles por el lado de los ingresos”, agregó Revilla.