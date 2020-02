Beneficia tecnología apuestas deportivas

El crecimiento del mercado de las apuestas deportivas en México durante los últimos años ha ocasionado la apertura de opciones que permiten a la población generar más ganancias con un rendimiento superior al del sistema, según indicó el empresario Carlos Lazo.

“Las apuestas deportivas son un negocio billonario, hasta el punto de que los grandes fondos de inversión alrededor del mundo se están abocando a las apuestas deportivas. México es el segundo país mayor apostador de habla hispana”, explicó Carlos Lazo.

Lazo es analista financiero y fundador de diversas compañías dedicadas a la tecnología como herramienta para generar inversión y ganar dinero a través del análisis estadístico en los deportes, así como patrocinador de distintos equipos deportivos en el país, incluido Los Caudillos de Chihuahua.

El mercado de las apuestas deportivas ha evolucionado al ritmo de los avances en la tecnología, por lo que esta forma de generar ganancias ha sido aceptada en México en todos los estados, incluido Chihuahua, a través de diversas plataformas digitales. Las ganancias han llegado a tal grado que los fondos de inversión más grandes del mundo tienen al país en la mira, según indicó Lazo.

Las apuestas deportivas, tanto físicas como digitales, son legales en México desde 2014 y 2015, cuando se acordaron las Leyes Federales de Juegos y Sorteos, en donde la creación de casas de apuestas es completamente permitida.

En el mundo de las apuestas deportivas existe el trading deportivo, como una alternativa al modelo tradicional donde se juega contra la “casa”, jugando contra otros apostantes, haciendo una dinámica más justa con la posibilidad de vender en cualquier momento y ganar con la valorización de la cuota sin esperar que suceda el acontecimiento por el que se apostó.

“Si tú comparas el mundo de las apuestas deportivas con el mundo financiero te das cuenta que tiene muchas similitudes al momento del análisis”, dijo y agregó que durante 2019 su empresa brindó una capacitación en trading deportivo a cien chihuahuenses, quienes actualmente obtienen utilidades de un 4% semanal.

Para Lazo, Chihuahua es una entidad pionera y abierta al tema, en comparación con otros estados, ante el mercado billonario de las apuestas deportivas que cada día se amplía de nuevas formas y atrae a los bancos de inversión.

“El país necesita que la gente gane dinero, estamos en una etapa de que no sólo puede ser el crecimiento espiritual, de valores, de habilidades, si nuestra gente no gana dinero, no le damos herramientas para que su dinero rinda por encima de lo que el sistema financiero está”, indicó.

Explicó que sin las herramientas necesarias para generar ganancias, el estilo de la vida de la población no mejora, y seguirá persiguiendo activos que son pagados con deudas para poder mantenerlos, es decir, la carrera de la rata.

