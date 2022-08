Billete con leyenda "AMLO" de 20 pesos se vende en una fortuna: conócelo

Dentro del mundo de la numismástica hay ejemplares únicos con errores de fabricación o distintas particularidades, lo que hace que aumenten de valor. Tal es el caso de un billete de 20 pesos en que se puede apreciar ‘AMLO’ en su serie, actualmente ofrecen 50 mil pesos por el.

Según SONUMEX, existen coleccionistas de billetes y monedas que buscan piezas con ciertas particularidades, ya sean errores de fabricación o números de serie muy especiales.

También te puede interesar: Billetes desgastados, quemados o mutilados siguen siendo válidos; checa los detalles

En la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre se puede encontrar un billete de 20 pesos perteneciente a la familia G cuyo anuncio es muy peculiar. Según el vendedor, en el número de serie de la pieza se puede leer “AMLO”.

Foto: Captura de pantalla | Mercado Libre

El número de serie no tiene escrito AMLO de manera literal, pues se trata de las letras A y M seguidas de los números 1 y 0. Según el vendedor esta particularidad justifica el precio por cual oferta el ejemplar.

¿Un billete ‘raro’ vale tanto?

Hay que aclarar que el valor de cada billete está sujeto a cada coleccionista y aunque este ejemplar en particular esté ofertado en 50 mil pesos loa probabilidad de que alguien pague tanto es baja. La realidad es que hay cientos de billetes cuya serie inicia con “AM10”, por lo que el ejemplar que se anuncia no es precisamente escaso. De esta manera, aunque sí existe la posibilidad de venderlo, el proceso para hacerlo no consiste solo en anunciarlo por internet.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finanzas ¿Qué tan buena idea es ahorrar en dólares o euros ante la inflación?

¿Cómo sé sí mi billete de 100 pesos es coleccionable?

Debemos señalar que no todos los billetes son buscados por los coleccionistas o especialistas en notafilia, rama de la numismática que se dedica a la investigación, colección y difusión de billetes. Por ejemplo, los billetes de 100 pesos actuales de la serie AA suelen ser cotizados cuando tienen alguna característica:

AA0101010: repetición en binario

AA1011011: binario o cuando los números son 1 y 0

AA7444444: cuando el número se repite 6 veces

AA1234321: palíndromo, o que el número puede ser leído igual desde cualquier perspectiva

AA4444444: la serie con todos los números iguales

AA7654321: la serie de manera descendente

AA1234567: la serie de manera ascendente

AA0001968: cuando la serie forma un año

AA9999975: cuando la serie tiene cinco números iguales

AA0000125: se trata de todos aquellos que son menores a 125, o serie alta

AA0000001: el primer billete de la serie

Publicada originalmente en El Sol de La Laguna