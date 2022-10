Buen Fin 2022: Tips para encontrar las mejores ofertas y promociones

El Buen Fin de este año se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre y contará con una aplicación donde podrás enterarte de las mejores ofertas de las tiendas.

Durante la pandemia por Covid-19, el Buen Fin se extendió a una semana debido a las ventas bajas de muchos negocios, sin embargo, este año retoma la normalidad con una duración de cuatro días. Se espera una gran respuesta por parte del público, pues coincidirá con el puente vacacional del 20 de noviembre.

¿Dónde buscar las ofertas?

Para estar informado sobre las ofertas lo más recomendable es descargar la aplicación en el celular. La Procuraduría Federal del Consumidor estará muy activa esos días para asesorar y ayudar a los compradores que lleguen a experimentar dificultades al momento de hacer sus compras o recibir sus artículos, además, estará supervisando que los precios sean justos.

¿Qué servicios ofrece la aplicación?

La aplicación para dispositivos móviles estará disponible para sistemas operativos Androis e iOS y cumplirá las siguientes funciones:

Buscador de productos y localización en el mapa.

Avisos sobre los descuentos y promociones.

Asesoría sobre el precio regular de algunos productos mediante el programa “Quién es Quién” de Profeco.

Sorteo por parte del SAT

El Servicio de Administración Tributaria organizará dos sorteos, el primero destinado a los consumidores y el segundo a los comercios registrados.

Para participar en el sorteo de los consumidores las compras deben ser mayores a 250 pesos y con tarjeta de crédito o débito en bancos participantes, además, las compras deberán hacerse en los negocios registrados.

Para competir por el premio que se ofrece en el sorteo para comercios, éstos deberán registrarse en el sitio web oficial del Buen Fin y tener habilitado el buzón tributario y la opinión de cumplimiento positiva.

El premio para el sorteo de los consumidores tendrá un valor de 250 mil pesos, mientras que el premio para el ganador del sorteo de comercios registrados será de 160 mil pesos. Los ganadores serán anunciados el 9 de diciembre, el dinero será depositado a su cuenta bancaria.

Habrá 147 módulos de atención a los consumidores/Foto: Cuartoscuro

Vigilancia en el Buen Fin

Profeco extenderá un operativo para supervisar que no haya fraudes y abuso en los precios de los artículos, pues existen negocios que aprovechan estos días para elevar los precios de sus productos y mienten sobre los descuentos que anuncian.

Las medidas que se llevarán a cabo son:

147 módulos de atención a los consumidores en todo México

Mil 200 servidores públicos de Profeco

Supervisión en los precios de los 450 productos más vendidos

Atención activa en las 38 oficinas de defensa del consumidor

Si tienes pensado acudir al Buen Fin no olvides hacer compras inteligentes y no dejarte llevar por los descuentos de productos que no necesitas.

Publicada originalmente en El Occidental