Buscan forma de monetizar negocios

Con el movimiento digital #tumesiguesyotesigo, los pequeños y medianos comerciantes del país buscar lidiar con la crisis económica del cierre de los negocios ante la contingencia sanitaria, logrando que sus redes sociales oficiales sean monetizadas.

La iniciativa propone que cada página de negocio en el país obtenga 10 mil suscriptores que deberán ver en su totalidad, reacción y comentar cada material que los comerciantes suban y compartan con la finalidad de que empresas como Facebook compensen de forma monetaria.

Como requisito es que cada uno de los comerciantes tenga una fanpage de su negocio, la cual debe de recibir los 10 mil seguidores. “Llamémosle #tumesiguesyotesigo para comenzar, yo me comprometo a seguir a todos los que me sigan a mí. Si estás interesado comparte esta publicación o escribe tu fanpage en los comentarios. Hagamos que las redes trabajen para nosotros ahora que estamos pegados a ellas todo el día. (No olviden darle seguir también entre todos los que comenten aquí) Procuremos subir contenido en estos días para seguir trabajando, produciendo arte, aportando contenido artístico”, dicta el escrito que ya circula en la red social.

Para que los editores y creadores ganen dinero con el contenido que publican en Facebook, deben respetar un conjunto de reglas llamado Políticas de monetización para socios que aplican a comportamientos, páginas y pagos, mientras que existe otro conjunto de políticas que se aplican específicamente al contenido monetizado. Estas reglas se aplican a todo el contenido, páginas y grupos en Facebook.

Dentro de las normas de la compañía se encuentra una prohibición de formatos tipo videos estáticos, encuestas con imágenes estáticas, presentaciones de imágenes, videos en bucle, montaje de texto, anuncios insertados, señuelos para lograr la interacción, además de contenido que exhiba o fomente temas controversiales como pueden ser por raza, sexo, nacionalidad, orientaciones sexual, migración, muertes, lesiones, agresiones, entre otras.

Mientras que para obtener dinero es necesario que se comparta contenido auténtico, original, no usar una distribución coordinada y artificial de contenido, que con frecuencia se lleva a cabo a cambio de una compensación, además de que se debe desarrollar una presencia consolidada y evitar las infracciones recurrentes.

