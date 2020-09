Cae 21% venta de viviendas por crisis económica

“Llevamos una caída del 21% en número de viviendas, la mayoría de esas en la categoría económica y popular, que representan 200 millones de pesos”, informó José Luis Rodríguez, presidente de Canadevi Chihuahua, quien detalló que de 2015 a la fecha la caída ha sido del 83%, lo que se adjudica al retiro del subsidio del gobierno federal y la crisis económica por la pandemia, pudiendo acarrear consecuencias como la creación de asentamientos irregulares.

Confesó que si bien es cierto este año esperaban una caída más fuerte en el monto de las ventas, lo que más preocupa –dijo- es que la mayor parte de la caída está específicamente en las viviendas que cuestan hasta 570 mil pesos, esto es, la gente que se está viendo más afectada es la de menores recursos.

“Como pudimos ver, cuando se reporta en el tema de los empleos en el municipio de Chihuahua, solamente en los trabajadores con dos salarios o menos está concentrado el 95% de la pérdida, y nosotros pensamos que ese puede ser el motivo”, expuso.

Adicional a esto, ya se traía una problemática con los subsidios de la Federación, lo que provocó que de junio de 2019 a junio de 2020 se presente una caída del 56% en la vivienda económica y popular (hasta 200 UMAS mensuales que son 570 mil pesos), por eso es que la vivienda tradicional, media, residencial, residencial plus, no están realmente tan afectadas, tienen un comportamiento similar en este periodo.

“Y lo que observamos es que desde que se retiró el subsidio en 2018, y lo venían retirando desde hace años, para 2019 traíamos una caída en ese segmento del 54%, entonces quiere decir que ahora, sumándose las dos cuestiones, se tiene una caída del 83% de 2015 a la fecha en vivienda económica”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Chihuahua.

En este sentido, explicó que por el tema del subsidio ya tenían un problema, y adicionalmente por el tema económico de la pandemia se agravó la situación, “eso nos tiene de alguna manera muy preocupados porque va a generar problemas en el corto plazo de asentamientos irregulares”.

Lo anterior, al argumentar que las personas tienen que solucionar su problema de vivienda, y no están encontrando en el mercado porque a la hora de retirar el subsidio y de posiblemente verse mermada la capacidad adquisitiva, no les alcanza para poder comprar una vivienda económica y popular, siendo que las que se están haciendo en ese mercado casi están sin utilidad por parte de los desarrolladores debido a que no se están moviendo, “para tratar de sacar nosotros el inventario que ya teníamos disponible, pues está bajando el valor y con esa situación se está logrando desplazar debido a la falta de capacidad de esas familias”, apuntó.

“En resumen, llevamos una caída en el número de viviendas del 21 por ciento, la mayor parte de éstas es la económica y popular, lo que representan 200 millones de pesos que este año se ha dejado de vender. A la fecha deberíamos llevar mil 450 y son mil 250 millones de pesos”, detalló.

Por todo lo anterior, el titular de Canadevi en Chihuahua refirió que se busca trabajar en conjunto con las autoridades municipales y estatales que son las que están más cercanas a la problemática, y que les interesa apoyar más de alguna manera esta situación.

“Estamos trabajando en ver cómo podemos reactivar el tema de subsidio, si no a los niveles que se tenían cuando estaba el gobierno federal apoyando, sí parcialmente, porque son dos temas: uno es la pandemia y cuando se reactive la economía posiblemente se pueda llegar a los niveles de 2019, pero ya traíamos un problema de tiempo atrás, lo que ha provocado que año con año se haga más grande el rezago de vivienda en la parte baja de la pirámide”, agregó.

