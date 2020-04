Caen 80% los viajes foráneos

CD. JUÁREZ.- El problema de la contingencia sanitaria sigue generando pérdidas en diferentes sectores y ahora quienes sufren por estas medidas son los dueños de camiones foráneos, al bajar las ventas hasta en un 80%, ante la poca afluencia de pasajeros.

Así lo hizo saber Francisco Gutiérrez, dueño de una de las tantas terminales de camiones que existen en la ciudad y que son conocidas como "piratas", quien platicó para El Heraldo de Juárez que desde el inicio de la cuarentena no le ha ido nada bien.

Señaló que para ellos esta temporada era considerada como una de las mejores, ante la gran afluencia que mantenían año tras año de viajeros por la llegada de la Semana Santa, pero que ahora hizo serios estragos en su economía, al registrar pérdidas de más del 80%.

"Sí nos afectó y mucho, yo diría que las ventas nos bajaron casi al 100%, más bien un 80, igual la salida y llegada de camiones se fue abajo en casi un 50%, porque llegan y no hay pasaje para llevar en el viaje", mencionó.

Dijo que por ejemplo, años atrás en Semana Santa, de su terminal llegaban y salían dos camiones diarios a Durango y ahora, hay días en que sólo sale uno, pero con cuatro o cinco pasajeros solamente, siendo que anteriormente se iban llenos con 45 personas por unidad.

"Ahorita llegó con 11 un camión y se supone que es temporada alta, mínimo es para que viniera lleno, hay días que de plano no sacamos viaje y cancelamos, la cosa está muy mal y el problema es que nos han dicho que esto termina hasta finales de mayo", insistió.

Diariamente a los camiones se les abastece de 6 mil 500 pesos de diésel, lo que genera grandes pérdidas para ellos y lamentablemente las cuentas siguen y las rentas de los locales se tienen que pagar, ya que para los dueños de estos lugares no hay contingencia.

"Pago renta, luz, agua, choferes, reparaciones de unidades y todos los extras, imagínate, estamos temblando estamos haciendo milagros", agregó Francisco.

En el caso de los viajes a Torreón, antes se podían llenar cuatro camiones y ahora sólo llegan dos, pero no se llena ni la cuarta parte, además que para Veracruz ya no hay salidas al no haber venta de boletos.

Su única esperanza es que para las vacaciones de verano ya se haya levantado la contingencia y todo regrese a su normalidad, para poder vender viajes y recuperar así lo perdido este mes, aunque ve difícil que esto lo puedan lograr.

"El otro día, en todo el transcurso, sólo vendimos un pasaje a Torreón, un pasaje de $450, es todo lo que se vendió, ¿ahora me entiendes, que está canijo?", finalizó la entrevista.

De la misma forma, empleados de Ómnibus de la Comarca lamentaron estas pérdidas y desconocen las medidas que se tendrán que tomar, ya que para ellos es imposible suspender el servicio aunque se presenten muy pocos viajeros.

