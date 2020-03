Caen 80% ventas en los restaurantes

En un 80 por ciento se desplomaron las ventas de negocios de restaurante en Ciudad Juárez, pese a la nueva estrategia de venta de alimentos preparados para llevar o entrega en domicilio, como una medida para prevenir contagios del COVID 19 o Coronavirus.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), Martín García López, dijo que regularmente el 5 por ciento de las ventas que realizan los negocios del ramo es a través de ventanilla o entrega en domicilio.

García López dijo que de manera directa dependen del sector restaurantero 31 mil 500 trabajadores, pero estimó que al incluir prestadores de servicios y proveedores este número supera los 154 mil, los que corren el peligro de quedar cesantes de acuerdo con la prolongación que pudiera darse en la contingencia.

Bajo las condiciones actuales la condición ha pasado a que el cien por ciento de las ventas se realicen entregando en puerta o ventanilla, sin permitir el ingreso de comensales a los negocios, indicó.

Agregó que en de los 4 mil 500 negocios, de diferentes tamaños, en los que se preparan y comercializan alimentos, de los que al menos 70 decidieron cerrar definitivamente ante la imposibilidad de enfrentar la crisis.

El resto inició con el nuevo procedimiento de comercialización, pero sin buenos resultados hasta ahora, dijo.

Desde el inicio de la segunda fase de la contingencia, estimó que del cien por ciento de sus ventas, solo se genera el 10.

Añadió que fuera de los negocios que decidieron cerrar, el resto busca adaptarse al nuevo sistema de venta, esperando que en la siguiente semana las ventas se incrementen al 15 por ciento y probablemente al 20 en la consecuente.

El líder del sector restaurantero en Ciudad Juárez dijo que se ha buscado no despedir personal, atendiendo las medidas de seguridad sanitaria establecidas por el gobierno federal, sin embargo si no mejora la situación, no se sabe que va a suceder.

