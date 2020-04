Canacintra Juárez no pagaría impuestos

Empresarios de la industria de transformación se aprestan para suspender el pago de impuestos al gobierno federal, para darle prioridad a cubrir los salarios y prestaciones de sus empleados, aunque saben que van a enfrentar problemas con el fisco y la aplicación de multas y recargos en el corto plazo.

Luis Manuel Salayandía, presidente de la delegación Ciudad Juárez de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que coincide con los empresarios de Coahuila y Nuevo León, que a través de sus organismos empresariales han expresado su decisión de ir a la huelga de pago de impuestos para asegurar el sustento de sus empleados, cueste lo que cueste.

Afirmó que los asociados de los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial también analizan esta posibilidad. Señaló que hasta ahora han sido alrededor de 300 de los 500 asociados que tiene el organismo, quienes le han expresado que van a dejar de pagar impuestos.

Aclaró que esto no es ninguna acción de rebeldía, sino la necesidad de aprovechar mejor los recursos de que disponen y marcar las prioridades.

Comentó que cada uno de estos empresarios paga alrededor de 200 mil pesos de impuestos mensuales, esto es aproximadamente 60 millones de pesos, sin considerar aquellas empresas que tienen un mayor tamaño y los que algunos trabajadores tienen que pagar.

Dijo que si se hace una encuesta, como las que hizo el presidente de la República para la realización del proyecto del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional, entre los trabajadores para saber qué es lo que prefieren, que se paguen impuestos o cubran salarios, seguramente la segunda opción va a ganar.

“Si no podemos pagar impuestos no lo vamos a hacer, porque no hay dinero y lo principal que tenemos que hacer es pagar a nuestra gente, a los proveedores”, indicó.

Recalcó que si es necesario se va a recurrir al amparo, a agotar todos los recursos legales necesarios para defender estas acciones para salir adelante.

Añadió que todos los empresarios que le han llamado ya le expresaron que no pueden pagar los impuestos y cumplir con el pago de salarios. Sabemos que al final del camino nos van a cobrar multas y recargos, pero lo primero ahorita es sacar a nuestra gente.

Dijo también que debe modificarse la Ley de Distribución Fiscal, para que la Federación sea equitativa en el reparto de los recursos que obtiene en los estados por concepto del cobro de diversos impuestos.

Comentó que se apoya esta iniciativa del Gobierno del Estado y las entidades que han expresado su interés de salirse del pacto federal.

Reconoció que seguramente las represalias del gobierno federal no se van a hacer esperar.

Señaló que la declaración anual se hizo en el mes de marzo y ahora sólo queda esperar a que llegue el siguiente mes para suspender el pago.

