Cancelación de compras, principal queja presentada ante Profeco en el Buen Fin 2024

Cancelaciones de compra, no respetar el precio anunciado, incumplimiento de promoción y plazos de entrega, y la negativa en la entrega del producto fueron las principales quejas en el país ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante el Buen Fin 2024.

Durante los cuatro días del Buen Fin, la Procuraduría asesoró a 14 mil 651 personas consumidoras a través de los módulos, las brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor.

Te puede interesar: ¡Puedes ganar hasta 260 mil pesos! Conoce las bases para participar en el Sorteo El Buen Fin 2024

A las personas atendidas se les informó sobre sus derechos, los trámites que pueden realizar ante la institución, así como del proceso a seguir para inconformarse por ofertas que no se respetaron, por los plazos de entrega, la cancelación de compra y la entrega del producto equivocado, entre otros.

Derivado de ello, se atendieron 347 inconformidades, de las cuales el 77.8% fue conciliado, mientras que el 16.7% sigue en trámite; 2.3% no se obtuvo contestación por parte de la persona consumidora; el 1.7% no se logró conciliar, 1.2% se canalizó a otra dependencia para su atención; y 0.3% no se contó con los datos suficientes para proceder con la conciliación.

Al lograr conciliar 270 inconformidades, la institución contribuyó a que las personas afectadas tuvieran de regreso su dinero, ya fuera en especie o en efectivo, lo que representó un monto total de un millón 690 mil 316.42 pesos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

En cuanto al tipo de inconformidades, se registró un mayor número de cancelaciones de compra, por lo que pasó a ser el principal motivo con 53 casos; seguido de 49 situaciones donde no se respetó el precio anunciado; en 48 se incumplió la promoción; 45 no se aplicó la oferta; en 32 se negó la entrega del producto; y en 18 no se cumplió con los plazos de entrega.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La Ciudad de México fue la entidad en la que más personas presentaron una inconformidad ante el personal de la Profeco, ya que se registró un total de 74 afectaciones; continuó el Estado de México con 32; Jalisco con 28; Veracruz con 25; Nuevo León con 18; Oaxaca con 16; Coahuila con 14; y Tamaulipas con 11.

Finanzas ¿Quieres emprender? Aprovecha el curso gratuito "Haz de tú idea un negocio"

El proveedor con mayor número de quejas, hasta el momento, es Walmart con 69 señalamientos; seguido de Bodega Aurrera con 37; Sam’s Club con 26; Soriana con 19; Coppel con 17; Sears con 12; Liverpool con 12; Chedraui con 10; Elektra con ocho; y la marca Puma con siete.

Aunque el Buen Fin concluyó este lunes, la Procuraduría continuará atendiendo a aquellas personas que realizaron alguna compra durante estos días, ya que puede existir la posibilidad de que los productos, que les sean entregados en próximos días u empiecen a ocupar, presenten algún defecto o sea diferente a lo pagado.