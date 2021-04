Cayó vivienda popular un 47 por ciento y creció la residencial plus un 8%: Canadevi

La vivienda económica y popular fue la más afectada al registrar un -47.51% en número de créditos con mil 347 en 2019 a 707 en 2020; además de sufrir una caída del 42.69% en el monto, pasando de 504 millones 154 mil 11.52 pesos en 2019 a 288 millones 928 mil 836.50 pesos en 2020 en el municipio de Chihuahua, según el reporte dado a conocer por Canadevi Chihuahua.

“Como sabemos, la mayor parte de los empleos perdidos fueron los de menores ingresos y debido a ello la caída fue considerable en esta vivienda”, dijo José Luis Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Chihuahua.

No obstante, resaltó que no a toda la vivienda le fue mal, recordando que se dividen en: económica y popular, tradicional, media, residencial y residencial plus, esta última que asciende a costos mayores a 4 millones de pesos tuvo un crecimiento de un 8.82% en créditos y 27.12% en el monto total, al pasar de 302 millones 639 mil 604.97 pesos en 2019 a 384 millones 717 mil 388.03 pesos en 2020.

Asimismo, de acuerdo con el reporte basado en datos de la Comisión Nacional de Vivienda, en lo que respecta a la vivienda tradicional cayó un -18.63% en créditos y un -17.9% en monto; en la vivienda media, disminuyeron un -11.59% los créditos y un -10.52% el monto; mientras que la vivienda residencia descendió en -1.77% en créditos, pero creció en un 9.70% en el monto.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por lo anterior, en términos generales, se dejaron de colocar mil 153 créditos de vivienda nueva de los distintos tipos, esto es, una reducción del -20.63% en el municipio; así como 336 millones 015 mil 945.88 pesos, es decir un -8.79%, en el comparativo 2019-2020, pues con la venta de las casas más caras se recuperó en gran parte la caída en las viviendas más económicas.

En cuanto al comparativo de la escrituración o de la colocación de créditos, de 2015 (3 mil 745) a 2020 (707) cayó en un 81.12%, “lo que implica que los ciudadanos no están encontrando la forma de adquirir una vivienda porque no les alcanza, debido a que la capacidad adquisitiva no ha subido, y por otro lado se eliminaron los subsidios”, precisó.

Ante esto, Rodríguez indicó que con la eliminación de los subsidios, una gran parte de la vivienda popular está resolviendo su necesidad con lotes sin servicios, ya que es la única solución factible. “Los lotes sin servicios o vivienda irregular generan para nuestro municipio costos que normalmente serían pagados por los adquirientes de la vivienda; para estos casos se estima que el costo es 7 veces mayor al hacerlo de manera formal”, abundó.

Finalmente, hizo saber que para enero de 2021 (374 créditos) ya se vio una recuperación en comparación con enero de 2020 (355 créditos), con un crecimiento del 5.32%: únicamente la vivienda tradicional presentó datos negativos en el comparativo anual. La estimación es que este año en curso se alcancen las ventas de 2019.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“La construcción de vivienda se mantiene en Chihuahua: CMIC”

Arnoldo Castillo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación (CMIC) delegación Chihuahua, informó que la construcción de vivienda se ha mantenido en la ciudad para el primer trimestre de 2021.

“Los inversores de la vivienda, de lo que son fraccionamientos nuevos, han seguido trabajando arduamente. Son empresas chihuahuenses que se han dedicado toda la vida a construir fraccionamientos y vivienda, y esos chihuahuenses han seguido apostando por el crecimiento que ha sido bueno, ha sido constante”, manifestó el representante del sector.

Castillo destacó que la inversión de los “vivienderos” ha sido un detonante para municipios como Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, Delicias, Cuauhtémoc, en cuanto a la construcción de casas-habitación.

“Esto va caminando, no como quisiéramos a pasos agigantados, pero sí la industria de la construcción en el área de vivienda no ha sido tan golpeada como esperábamos”, agregó el líder empresarial.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Expuso además que el problema que tiene la mayor parte del gremio dentro la Cámara, es que son mipymes y trabajan arduamente con la inversión pública, que detona en obras de agua potable y alcantarillado, infraestructura educativa, infraestructura en parques en diferentes municipios, movilidad urbana. “Entonces el municipio, el Ichife, obras públicas del estado y municipales han estado invirtiendo, no lo suficiente, porque la inversión fuerte proviene de la federación que no se ha tenido desde que salió el presidente de la República anterior”, dijo.

Para concluir, el líder empresarial criticó que desde Palacio federal no se ha visto al norte como a un potencial equipo de trabajo, cuando se debería ver a nuestro estado como un gran aliado para construir.

