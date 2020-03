CFE, lista para enfrentar pandemia por Covid-19

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) envío a trabajar desde casa a cerca de 18 mil trabajadores de diferentes áreas, aplicará las medidas de sana distancia para el personal que se quede a operar en las diferentes áreas y se dice lista para enfrentar energéticamente la pandemia del coronavirus

“La CFE trabajará tal cual, está preparada tanto técnica como humanamente para poder hacerle frente a la pandemia como si no pasara absolutamente nada, no habrá ningún problema ni en los hospitales, ni en los centros de trabajo, ni en ninguna parte que resulta fundamental”, comentó Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación social.

Rubén Cuevas Plancarte, encargado del despacho de la Dirección Corporativa de Administración de la CFE, en conferencia de prensa anunció que cerca de 18 mil trabajadores lo harán desde su casa para evitar contagios de COVID-19.

“Se va a pagar integro el sueldo y sus prestaciones a cada uno de los trabajadores del sindicato y lo mismo con los trabajadores de confianza”, aseguró el funcionario de CFE.

Y en el caso del personal que acuda a los centros de trabajo se aplicarán las medidas de higiene que han recomendado la autoridad a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, aseguró.

El encargado de despacho afirmó que es un hecho que en muchos hogares aumentará el consumo de energía porque se verá más la televisión y se usarán más los aparatos eléctricos por lo que invitó a los ciudadanos a aplicar medidas para nos abusar de la energía, “tengamos las luces prendidas exclusivamente para situaciones especiales, utilicemos focos leds para poder bajar el consumo y no dejar aparatos eléctricos prendidos”, recomendó.

La CFE dijo que sabe que habrá personas que al no salir a trabajar no podrán pagar el recibo de luz, por lo que no desechó, la posibilidad de aplicar algún descuento a quienes no puedan pagar la luz, “en términos de las posibles condonaciones, habría que ver su factibilidad desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero”, apuntó Luis Bravo.

Anunció que los centros de pago de CFE seguirán funcionando con la mitad de su personal, pero invitó a aquellas personas que no puedan salir de su hogar a realizar sus pagos a través de una aplicación que se llama CFE-Contigo.

Bartlett, toro de Lidia

La fase dos para enfrentar la pandemia del coronavirus que se decretó por la mañana por el gobierno federal, una de sus indicaciones es que las personas de la tercera edad no salgan a la calle se le preguntó a Luis Bravo que si Manuel Bartlett Díaz (con 72 años de edad), director de CFE estará en su casa como parte de la fase dos, a lo que respondió, “el Director General es un toro de lidia y está más fuerte que Rubén y yo juntos, y él estará permanentemente trabajando para que todo esto que estamos comprometiendo aquí e cumpla a carta cabal”.