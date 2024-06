Chihuahua capital lidera la generación de empleos en el estado

Chihuahua Capital fue el primer lugar estatal en generación de empleos para el cierre del mes de mayo de 2024, con 2 mil 055 plazas laborales, reportó la Plataforma de Inteligencia Competitividad del Sector Privado (PICsp), con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En mayo del año pasado fueron mil 294 puestos; en julio se perdieron 761; para septiembre se generaron mil 268; en noviembre se sumaron 810 empleos; mientras que en diciembre de 2023 se perdieron 6 mil 034 plazas.

En enero de 2024 se crearon 2 mil 371 empleos; para marzo se registraron 73 más; y en mayo se superaron los 2 mil puestos. En lo que va del año, se acumulan 8 mil 176 empleos.

Chihuahua Capital se encuentra en la primera posición con mayor cantidad de plazas laborales generadas durante los primeros cinco meses del 2024 en la entidad de Chihuahua, con 8 mil 176 plazas laborales.

Es de resaltar que Ciudad Juárez fue el municipio que más empleos perdió, en nuestra entidad, en el mes de mayo de 2024, con -779 puestos.

En la ciudad de Chihuahua, el sector primario fue la actividad económica que registró el mayor número de empleos, con mil 569; después servicios, la industria manufacturera, transportes, y la industria eléctrica.

No obstante, el sector servicios fue aquel con mayor crecimiento en mayo de 2024 en comparación al mes anterior, específicamente el subsector de servicios de administración pública y seguridad social el cual obtuvo mil 441 nuevas plazas laborales en la ciudad de Chihuahua.

Cabe mencionar que en lo que va del año, el sector primario en el estado de Chihuahua ha logrado recuperar al 100% los empleos perdidos en diciembre de 2023; sin embargo, en el comparativo mensual se presenta una baja de más de 4 mil colaboradores.

Por otra parte, destaca que, durante el mes de mayo del año en curso, cerca del 40% de las plazas laborales generadas en la entidad pertenecieron a personas de 45 a 59 años; aparte, la mayoría fueron de 2 salarios mínimos.

En dicho periodo, la ciudad de Chihuahua generó 2 mil 055 plazas laborales, es decir, 761 más puestos formales en comparación al mismo periodo del año 2023.