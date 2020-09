El gobierno del estado de Chihuahua deberá reducir sus gastos de operación en un 20 por ciento, ante la disminución del Presupuesto de Egresos de la Federación, el mandatario estatal espera que no vaya haber represalias ante el conflicto del agua.

Javier Corral Jurado ha girado instrucciones para que cada Secretaría de estado, organismos descentralizados y autónomos preparen ajustes a sus presupuestos a fin de que el impacto sea el menor.

El mandatario dijo que la reducción mínima será del 20 por ciento, sin embargo se prevé que pueda ser mayor, ya que podría haber menos recursos para proyectos y programas.

Javier Corral le apuesta a que no no vaya a haber represalias por parte de la federación y recordó que un compromiso de AMLO es que nunca más un gobierno iba a ser sancionado por sus posturas, sin embargo tanto la incomunicación, como la decisión tomada en materia de seguridad no es un buen augurio.

