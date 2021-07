Chihuahua enfrenta una creciente pobreza laboral: Grupo AG

Chihuahua enfrenta una creciente pobreza laboral que se ha incrementado con la pandemia por el virus SARS CoV2, pues aunque se han recuperado algunos empleos perdidos, estos no son bien remunerados, afirmó Armando Gutiérrez del Grupo AG, al participar en la I Week 2021.

En el marco de la Innovation Week “Imagina-Innova-Inspira” abordó el tema de Perspectiva al entorno económico que atraviesan las MiPyMe en el estado donde enfatizo que es necesario el desarrollo regional pero también el desarrollo personal, pues el 80 por ciento de la población vive en pobreza laboral.

Destacó que el desarrollo regional lo hace la empresa, por lo que dio a conocer que el 30 por ciento de los empleos en Chihuahua se generan en los micro negocios, el 18 por ciento en las pequeñas empresas, el 13 por ciento en medianas y el 20 por ciento en grandes empresas. La fuente principal de ingreso es la MiPyMe.

Chihuahua ha venido recuperando el empleo que se perdió por la pandemia, sin embargo el problema es que se perdieron empleos de 2 a 3 salarios mínimos pero los que se han recuperado son de 1 a 2 salarios, en pocas palabras la pobreza laboral se ha incrementado. El 43 por ciento de la población percibe entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que es muy poco.

Ante ello dijo que el desarrollo depende de la atracción de dinero de otras partes del país o del mundo, además de fortalecer al empresario emprendedor que este creando y llevar ese producto a otra parte. “Si logramos traer riqueza de fuera habrá desarrollo”.

Destacó que es necesario desarrollar el talento de los colaboradores porque ello traerá valor agregado a las empresas.

En el tema de talento señaló que las competencias técnicas dependerá del sector, pero hay que desarrollar habilidades blandas como por ejemplo el idioma ingles, liderazgo y trabajo en equipo, incluso el tema de la familia, sobre todo porque hoy en día hay muchas familias monoparentales y como empresarios deben plantearse como apoyar.

Además se debe de contar con capacidad de exportación, de enviar productos y servicios a otras partes de la república y del mundo. En la capacidad exportadora puso en la mesa de reflexión el interés de crecer en los negocios más allá de lo local, llevar los productos a otros lados y aprender a hacer negocios de manera global.

En el desarrollo el componente de la gestión es importante se trata de habilidades de implementar practicas de negocios y el cuarto componente es el valor agregado.

Enfatizó que el desarrollo regional incluye involucrarse en la comunidad, “Si hoy no estamos satisfechos en algo, tenemos que ir a participar a la comunidad y juntos tratar de crear las cosas que no existen, no me parece válido quedarnos encerrados quejándonos”.

Finalmente dijo que hablar de desarrollo es hablar de personas, de nuevas generaciones y de cómo le van a hacer los empresarios para que esos niños y jóvenes al conseguir trabajo no sea un trabajo pobre, propuso que los empresarios deben de cambiar primero en su empresa para lugar impactar en el entorno a fin de que permita generar condiciones de vida digna.