Chihuahua es el sexto estado con más quejas contra aseguradoras ante Condusef

Con 63 quejas contra aseguradoras, al primer trimestre de 2023, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Chihuahua es el sexto estado con mayor número de reclamaciones en el país.

El primer lugar en quejas del ramo vida fue la Ciudad de México con 181; en segundo lugar, Estado de México con 101; y en tercero, Jalisco, que registró 98 reclamaciones.

Le siguen Puebla, Veracruz y Chihuahua que tuvieron 76, 64 y 63 quejas, respectivamente. En séptimo sitio estuvo Guerrero (59), Tamaulipas (56), Guanajuato (48) e Hidalgo (42), de acuerdo al reporte de Condusef.

A nivel nacional, diez aseguradoras concentraron la mayoría de las quejas, comenzando por MetLife México, GNP, BBVA Seguros, Seguros Argos, Seguros Banorte, Citibanamex, Santander, HSBC Seguros, Inbursa Seguros y AXA, en ese orden.

Las principales causas de reclamación fue la negativa en el pago de la indemnización; solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida y/o no aplicada; inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización; cancelación de póliza no contratada; e inconformidad en la aplicación del pago de la póliza.

Sin embargo, durante los primeros tres meses del año en curso, las aseguradoras que más quejas han resuelto a favor del usuario son: Seguros Argos, BBVA Seguros, Inbursa Seguros, Santander, GNP Seguros, Citibanamex, AXA, MetLife México, HSBC Seguros y Seguros Banorte.

Es de precisar que en el citado período, la Condusef recibió un total de mil 637 reclamaciones a nivel nacional, de las cuales, mil 359 se registraron en las diez aseguradoras en mención, y el resto presentó 288 quejas.