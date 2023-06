Chihuahua Green City intervendría en proyecto del nuevo relleno sanitario

Víctor Gómez Céspedes, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Coparmex Chihuahua, resaltó que la creación del relleno sanitario es impostergable y que, mediante Chihuahua Green City, se están desarrollando proyectos específicos para dicho espacio pueda generar energía térmica y algunos desechos se conviertan en activos, que contribuyan a la descarbonización de las empresas.

El empresario señaló que el proyecto de creación del nuevo relleno sanitario de la ciudad será sostenible y potenciará al municipio como un referente a nivel internacional en el manejo y disposición de residuos sólidos urbanos.

Aparte, Gómez indicó que las expectativas sobre el proyecto son altas, ya que era un tema de discusión desde administraciones anteriores; sin embargo –dijo-, no fue hasta la actual que se retomó y se iniciaron los procedimientos necesarios para ponerlo en marcha, gracias a la valentía del alcalde Marco Antonio Bonilla.

“Realmente hay muchos ojos puestos en la conformación de un nuevo relleno sanitario; el actual ya no tiene vida útil, por lo que tenemos que acelerar el paso; esto se tuvo que haber realizado desde antes, por eso le aplaudimos al alcalde, por diseñar un proyecto que no solo beneficiará a los chihuahuenses, sino a otros municipios colindantes, haciendo que Chihuahua se coloque de nueva cuenta como referente a nivel internacional en la buena gestión y manejo de sus residuos sólidos urbanos”, puntualizó.

Agregó que, para determinar que la factibilidad del proyecto sea la adecuada, obviamente la autoridad municipal sabe que tiene que cumplir con normativas mexicanas de la Semarnat en materia medioambiental, bajo estudios técnicos que avalen el lugar y la forma en que se elaborará el proyecto.

“Los rellenos no se pueden hacer así nada más, no cualquier sitio es apto para ello, no se trata de inventarse un relleno sanitario y ya; en ese sentido, todos los actores debemos apoyar este proyecto sostenible para que no suceda lo mismo que con el actual y caduque en algunos años; los beneficios del actual plan de construcción son muchos”, refirió.

Asimismo, expuso que los residuos sólidos urbanos se catalogan en orgánicos (como la comida), e inorgánicos (como los empaques y plásticos, entre muchos más), que se pueden valorizar, generando así una segunda vida de los mismos.

“En esta nueva forma de gestionar los residuos entra también la ciudadanía; a la par de ello, en Chihuahua Green City tenemos un proyecto para determinar cómo podemos reducir los residuos industriales que terminan al basurero municipal; se trata de una estrategia conjunta, de concertar obras de esta clase bajo una adecuada planeación”, resaltó.

Añadió que la creación del relleno sanitario es impostergable, por lo que hizo un atento llamado a todos los actores involucrados para sumarse a esta obra emblemática y que haya un adecuado destino de la basura, y se puedan encontrar nuevas oportunidades de desarrollo, tanto para los objetivos del gobierno, la ciudadanía, como del sector empresarial.

“El relleno que todos conocemos, y que nos da servicio en la actualidad, ya no da para más, está en medio de la ciudad, colindando prácticamente con los patios de las casas de quienes habitan ese sector; todos tenemos un legítimo interés en el tema, que los chihuahuenses poseamos un mejor relleno sanitario; la tarea emprendida por el alcalde no ha sido fácil, pero ha tenido el buen oficio de invitar a todos los sectores y así revisar que las licitaciones y que en general el proyecto sea factible”, recalcó.

Dijo que, desde Coparmex, a través de Chihuahua Green City, se están desarrollando proyectos específicos para que del relleno sanitario se pueda generar energía térmica y algunos desechos se conviertan en activos, que contribuyan a la descarbonización de las empresas.