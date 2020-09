Chihuahua no recibe lo que aporta: Terrazas

El Proyecto de Paquete Económico y Fiscal 2021 contempla 3 mil 235.1 millones de pesos para el Estado de Chihuahua, una disminución del -7.6% en comparación a 2020 cuando se aprobó un presupuesto de 3 mil 384.9 millones de pesos, de acuerdo a información de la diputada Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda.

“No podemos estar contentos con un paquete económico donde no se voltea a ver los ciudadanos; y donde no se regrese a Chihuahua, lo que le corresponde”, dijo la legisladora panista.

Detalló que dentro del presupuesto, los rubros que “ganan”, en primer lugar están las aportaciones a seguridad social con 68 mil 052 millones de pesos en el comparativo 2020-2021; también crece el rubro del turismo con 33 mil 408 millones de pesos, pero en gran medida es para el Tren Maya, refirió Terrazas.

En tercer lugar se encuentra la Defensa Nacional con 15 mil 331 mdp, toda vez que “se están construyendo aeropuertos, bancos de bienestar, pero no está defendiendo la seguridad de los mexicanos”.

El siguiente rubro salud con mayor crecimiento es salud, “pero no crece en la proporción que debería, es básicamente porque el presidente Andrés Manuel dijo que contratataría más servidores de salud, pero la mala noticia es que no hay dinero para vacunas, y no la del coronavirus, no hay contra la polio, ni dengue, ni ningún tipo de vacuna está considerado dentro de este presupuesto”.

