Chihuahua será de los más beneficiados con el T-MEC

“El T-MEC va a beneficiar a ciertas regiones y sectores, y Chihuahua será de los más beneficiados”, aseguró Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía en la Cámara de Senadores, quien destacó que luego de la firma del tratado, las primeras inversiones fueron para nuestra entidad, misma que se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en la generación de empleos a pesar de la crisis por la pandemia.

Madero expuso que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es un proyecto de integración regional que ya lleva más de una generación, y que ha funcionado bien, pero para ciertas regiones y sectores no para todo el país, detallando que le sirve mucho al comercio exterior, a todos los que exportan o importan, pero no así a los pequeños y medianos empresarios que viven del mercado nacional.

Ante esto, resaltó que Chihuahua se verá impactado positivamente, considerando que el “estado grande” es netamente exportador, que cuenta con más de 400 mil trabajadores de la industria manufacturera de exportación, así como el mayor número de trabajadores preparados para la producción internacional; pero además se encuentra en los sectores que más dinamismo van a tener, esto es, el automotriz, de la electrónica, aeroespacial y agropecuario.

Por ello, el entrevistado resaltó que a Chihuahua le irá muy bien y que, tan es así, que las primeras inversiones que se han anunciado después de la firma del T-MEC son para Chihuahua, enlistando el tema de Safran y TRP, que los catalogó como dos proyectos “magníficos”.

En este sentido, presumió que Chihuahua se encuentra dentro de las tres entidades que están generando empleos en momentos de crisis derivado por la pandemia. “Chihuahua está en segundo lugar con 4 mil 400 empleos generados el mes pasado”, informó Madero.

Por todo lo anterior, el senador de Acción Nacional refirió que derivado del T-MEC hay tres noticias: una buena, una mala y una fea. La buena -dijo-, es que ya hay tratado; la mala es que “tenemos un gobierno federal que no está tomando decisiones que generen confianza porque hace consultas patito para cancelar inversiones extranjeras, cancela las energías renovables, cancela aeropuertos, inversiones de cervecería”; y lo feo -opinó-, es que se deja fuera a todo al microempresario, “ya que lo único que se les ofrece es regalarles dinero, pero no soluciona porque no dota de capacidades, sino que se debe estar dependiendo siempre de un apoyo; se vuelve como una droga, porque si te quitan eso caes en crisis, y ésa no es la manera de solucionar los problemas, éstos se solucionan generando oportunidades, no sólo asistencia”, explicó.

Madero Muñoz agregó que, el T-MEC está muy sacado de contexto, exponiendo que se trata de un Tratado de Libre Comercio que existe desde 1994, pero que “se está queriendo vender como si fuera algo de esta administración”; sin embargo, ya lleva 26 años funcionando y Donald Trump exigió renegociarlo; lo renegoció Enrique Peña Nieto y entra en vigor en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Yo soy optimista, México es un gran país, pero no tenemos un gobierno que esté tomando las decisiones que ayuden a aprovechar toda la fortaleza de nuestro país. Y es un gobierno que no entiende de los mercados, no respeta las reglas del mercado. Está siendo un gobierno estatista, centralista y populista y esto es un veneno para una economía porque nos lleva por caminos que no generan prosperidad”, criticó.

