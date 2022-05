Cierran fábricas de muebles por alza en materias primas

DELICIAS, Chih.- Reynaldo Porras Meléndez, presidente de la Asociación Única de Fabricantes de Muebles de Delicias, estimó que el 30% de las fábricas de muebles en esta zona cerró desde octubre de 2020, por el aumento de hasta un 100% en los costos de las materias primas.

Te puede interesar: Cumple Alfredo de la Torre 35 años como docente de la UACH

Sin dar un número preciso, el presidente de los industriales del mueble señaló que cerca de la tercera parte de las empresas del ramo cerraron sus puertas, al encarecimiento de las maderas y tableros industrializados como el MDF, aglomerados, triplay y enchapados, que son la materia prima principal.

El costo de dichos materiales, que se producen tanto en los estados de Chihuahua, Durango y Estado de México, como en países extranjeros como Chile, se elevó entre un 80 y un 100% desde hace casi dos años, a lo cual se sumó la falta de abastecimiento.

“Las materias primas siguieron a la alza, eso no se paró, obviamente ya en porcentajes menores; lo que sí es que ya no hay problemas de abastecimiento, son mínimos… porque se conjugaron ambas cosas: no había insumos y también los incrementos altísimos, por lo menos el abastecimiento está bien”, destacó Porras.

El impacto de lo mencionado anteriormente tuvo como primer impacto la subida en los precios de los muebles. En Delicias, los empresarios se especializan en la fabricación de recámaras, pero también hay quienes elaboran comedores, cocinas, salas y centros de entretenimiento.

La crisis, dijo el entrevistado, está golpeando al cien por ciento de los industriales de esta zona, quienes han visto sus ventas reducidas a la mitad. “Nada que ver con el 2020, o con el año pasado”, lamentó Reynaldo Porras.

No obstante, los empresarios del mueble no se desalientan, pues están afinando los preparativos del evento Expo Mueblera 2022, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad de Chihuahua.

Se espera que a esta exposición asista un centenar de clientes y participen alrededor de 150 empresas productoras de muebles, principalmente de Delicias. También anima a los industriales el hecho de que ya confirmaron su asistencia clientes nuevos de los estados de Puebla, Hidalgo y Jalisco, que se suman a los de diez entidades del norte del país.

Igualmente, se sienten alentados por el apoyo de la Secretaría de Economía para atraer clientes de los Estados Unidos, por lo que tienen expectativas de convertirse en exportadores de muebles, de los cuales hay pocos en esta zona.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Según datos de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, en 2017 el estado de Chihuahua aportó más de 500 millones de pesos respecto al valor de las ventas del sector mueblero.

Asimismo, un análisis publicado por investigadores de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, refiere que en 2020 el 53% de las empresas muebleras contaba con una antigüedad en el mercado de 31 a 40 años, lo cual demuestra su experiencia en la industria y capacidad emprendedora y potencial para transformar de manera competitiva en diseño y calidad de sus productos.

Cabe resaltar que el municipio de Delicias fue en 2014 el primer productor nacional de muebles de madera, según la Sección Especializada de Mueblerías de la Cámara Nacional de Comercio, delegación Chihuahua.