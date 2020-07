Cierran locales en plaza La Sierra

Cerca del 30% de los establecimientos que operaban en las instalaciones de la plaza La Sierra han cerrado de manera definitiva, como consecuencia del paro laboral y de la falta de reactivación económica al ubicarse al interior de espacios cerrados.

Algunos de los negocios han cerrado con tanta premura, que inclusive colocaron letreros con teléfono o alguna otra forma de localizar a los dependientes, por si las personas habían dejado artículo o pedido pendiente.

“En la plaza aún no nos están dejando trabajar por la posición en la que se encuentra el semáforo, por lo que en mi caso he atendido a domicilio y hago distribuciones de productos, pero en realidad no hemos tenido una reapertura como tal, ni esperamos que se dé pronto”, comentó Armando, dueño de un salón de belleza dentro de este establecimiento.

El dependiente del salón explica que esto sólo fue para los locales más pequeños, pues establecimientos como Coppel se mantuvo abierto, así como hay muchas plazas que por la cuestión de estar al aire libre ya reabrieron todos sus negocios.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“No vemos mucho el caso de la prohibición, pues mucha gente ha seguido saliendo sin usar cubrebocas, o sin tener medidas, entonces no hay una razón realmente que justifique que no se nos permita abrir”.

Así mismo puntualiza que los locatarios se han comprometido a tomar las medidas necesarias para prevenir problemas sanitarios, como es el uso de gel antibacterial, el no dejar ingresar sin cubrebocas, y sobre todo los tapetes sanitizantes, que no muchos locales respetan.

“Todos los locales aquí en plaza La Sierra tenemos oportunidad de atender de un cliente a la vez; esto podría ayudarnos a pagar las deudas que no han parado, pues nos siguen cobrando renta, luz, agua, y esperar otro mes sería algo demasiado difícil para todos”.

Por lo anterior, los propietarios de estos negocios tienen la esperanza de que el próximo lunes se dé la reapertura para la plaza, lo cual les traería una ventana de oportunidad para que no todos perdieran sus negocios.

