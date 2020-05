Comerciantes van por mercancía a EU

CD. JUÁREZ.- Tras el anuncio dado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Patrulla Fronteriza, donde se da a conocer la reapertura de su frontera para viajeros con visa, comerciantes de esta ciudad ven una posible mejora en sus ventas, al poder traer de nueva cuenta sus mercancías "del otro lado".

Así lo expresaron algunos vendedores del mercado de segundas conocido como Los Herrajeros, que al inicio de la contingencia tuvieron que cerrar sus puestos y ahora no tienen mercancía, al no poder cruzar a la vecina ciudad para comprarla.

Juan Hernández, trabajador de este lugar, dijo que la mayoría de las mercancías son traídas de Denver, Los Ángeles, Florida y hasta Albuquerque, ya que es donde la consiguen más barata y de buena calidad.

Bocinas, estéreos, aires, calefacciones, herramientas, televisiones, monitores, computadoras, entre otros artículos, son los que más se venden y aseguró que mientras más se viaje al norte de los EU, se consigue más barata.

Pero desde que se implementaron las nuevas medidas con el cierre parcial de fronteras, muchos ya no pudieron ir a surtirse y otros, quienes las tienen almacenadas en bodegas de El Paso, no pudieron cruzar por ellas.

Juan mencionó que aunque otros comerciantes decidieron contratar a "brincadores" que eran residentes o ciudadanos norteamericanos, para cruzar su mercancía, les resultaba más complicado y caro hacerlo de esta forma.

"Si está gacho, no hemos salido de viaje desde hace más de dos meses y ya no hay merca, muchos están sacando las chácharas que les quedaban en las bodegas, pero ni así se aliviaba uno", dijo el vendedor.

Mencionó que ahora sólo tendrán que esperar a que se permita cruzar a quienes tienen visa, para poder surtir, aunque también tendrán que esperar a que las autoridades locales le dejen abrir sus puestos.

"Algunos han abierto unos días, otros no, se van turnando porque también le sacan a que les decomisen todo, lo malo que si abren, pues no hay ventas porque casi no hay gente, lo que se nos ha hecho más difícil", finalizó.

Según las autoridades americanas esta reapertura de sus fronteras podría aplicarse a partir del próximo 20 de mayo, sin embargo, aún no se ha dado a conocer la iniciativa de manera oficial, pero la fecha tentativa sigue en pie, según el CBP.

