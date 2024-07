¿Te quedaron mal en un negocio? Así puedes poner una queja en la Profeco

Seguro que en alguna ocasión te pasó que compraste algún producto o un servicio en un negocio y resultó que no funcionaba o no era lo que te prometían y ya no puedes hacer una devolución; también puede ser que te cobren más de lo que decía en la etiqueta o que no hayas recibido tu compra, en cualquiera de los casos, debes de saber que puedes realizar una queja ante la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor).

La Profeco es la encargada de promover y proteger los derechos y los intereses de los consumidores en México, además de procurar la equidad y la seguridad jurídica entre los proveedores y los consumidores. Si quieres realizar una queja ante la Profeco, aquí te decimos cómo.

Te puede interesar: ¡Vámonos de viaje! La maleta tan buena como una Samsonite pero más barata, según Profeco

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Profeco, la defensora de los consumidores

La Profeco busca fortalecer al consumidor al garantizar la protección de sus derechos y fomentar la confianza ciudadana. Esto se logra mediante la promoción de un consumo consciente, informado, sostenible, seguro y saludable, con el objetivo de corregir desigualdades en el mercado y mejorar el bienestar de la población.

Parral ¿Cuáles son las mejores llantas para automóvil según la Profeco?

En la Profeco puedes realizar una queja o una denuncia contra empresas o comercios que no respeten tus derechos como consumidor. Para levantar una queja ante la Profeco existen tres vías: presencial, por correo electrónico o a través del portal de Concilianet.

En ocasiones, los establecimientos aumentan sus precios o adoptan prácticas que no satisfacen a los consumidores. Algunos casos por los que puedes poner una queja ante la Profeco son:

Cuando te piden un consumo mínimo para estar en algún establecimiento.

para estar en algún establecimiento. Cuando piden “cover”

Exigir la propina o incluirla en la cuenta sin tu autorización

Hacer cargos sin tu autorización cuando haces una reservación

cuando haces una reservación Cuando te cobran comisión por pagar con tarjeta

Cuando no informan con claridad el precio en el menú , incluidos los impuestos, proporciones y características

, incluidos los impuestos, proporciones y características No respetar las promociones anunciadas

Te niegan o condicionan el servicio por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual, religiosa, etc.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¿Cómo realizar una queja ante la Profeco?

Si estás interesado en presentar una queja ante la Profeco, tienes tres opciones diferentes:

1. De manera presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a tu domicilio. Da clic aquí para ver todas las ubicaciones.

2. A través de Concilianet y Conciliaexprés.

3. Mediante el correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx

Los requisitos para presentar la queja ante la Profeco son:

Tu nombre y domicilio.

Identificación oficial

Contrato, recibo o comprobante de compra.

Nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado.

Descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja.

Formato de recepción de queja impreso.

Si tu queja es válida, se iniciará un proceso de conciliación. En este proceso, Profeco atiende las quejas de los consumidores contra proveedores a través de un conciliador. El objetivo es llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y respete los derechos del consumidor. Este acuerdo puede incluir la restitución o devolución del monto pagado por un bien o servicio, o incluso una bonificación al consumidor.

Además, puedes optar por la conciliación inmediata con proveedores inscritos en el programa conciliaexprés. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Profeco no tiene poder legal para obligar al proveedor a cumplir con todas las demandas del consumidor. En tales casos, Profeco ofrece alternativas legales como el arbitraje y el dictamen para proteger los derechos del consumidor.