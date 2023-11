¿Cómo ser un asesor inmobiliario digital? Imparte Jorge Ramos conferencia sobre el tema

Mentalidad digital, capacitación con expertos, presencia digital, equipo con habilidades tecnológicas, y automatización, son los pasos para ser un inmobiliario digital, manifestó el empresario industrial y estratega empresarial, Jorge Adrián Ramos Hernández, en la conferencia “Inteligencia Artificial para asesores inmobiliarios”.

Lo anterior como parte del Segundo Foro Regional Inmobiliario, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Chihuahua, donde resaltó que las formas de vender han revolucionado.

“Al cliente no le gusta que le venda, le gusta comprar. Hoy, el usuario, y sobre todo el cliente industrial, cuando llega a ti, ya sabe si hará negocio o no contigo; porque los compradores estamos entrenados para investigar primero antes de llegar a la oferta. Y, cuidado donde no te encuentren en redes”, expuso ante los asesores.

Ante ello, refirió que no se trata de ser un influencer, porque este “jala” volumen, masa; mientras que la marca personal-empresarial, sólo necesita atraer a los que tienen el dinero, “y si se quiere atraer gente por el sector industrial a Chihuahua, se debe estar en la plataforma LinkendIn”.

De igual forma, para avanzar en temas digitales, Ramos resaltó la trascendencia de armar un equipo con habilidades tecnológicas; además de siempre buscar la automatización.

Luego, al abordar los grandes segmentos de la inteligencia artificial, expuso que uno de estos son los asistentes virtuales: Chat GPT es de los más famosos y tiene la capacidad de procesar información y volverla persuasiva; pero tiene la competencia del asistente Google Bard.

Ambos fueron recomendados por el también amante del marketing, para analizar contenidos y hasta obtener datos de la competencia, lo que al final de cuenta coadyuve en la toma de decisiones.