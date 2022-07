Composición accionaria de Bankaool está avalada por la CNBV

Bankaool aclaró que la composición accionaria del banco fue avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), capitaneada por Jesús de la Fuente, y durante su revisión, autoridades federales se aseguraron que todos los participantes estuvieran libres de sospecha y vínculo con cualquier representante del pasado.

Con respecto a la solidez financiera actual, la regulación exige contar con un mínimo de 10.5% mientras que el banco registró 14.8% y el sr. Hanson asegura que se mantendrán entre el 13 y 16% para asegurar una salud financiera correcta.

De esta manera, además de recuperar parte de su cartera y depósitos, el banco fue incluido por la Condusef al mando de Óscar Rosado en la lista de los mejores bancos para manejar la nómina de los trabajadores, destacando su servicio y la claridad de la información hacia los usuarios.

Finanzas Impacta nuevo modelo de Bankaool en capitalización, cartera e ingresos

Gracias a estos avances no sorprende que haya interés de nuevos inversionistas por sumarse el proyecto del nuevo Bankaool, que por cierto no está en planes de venta, pues se afirma que el compromiso es posicionar a la institución de manera regional y nacional para ofrecer servicios financieros a quienes no son atendidos por la banca comercial.

Desde las versiones que vinculan al banco aún al círculo del ex gobernador Duarte, hasta la solidez de sus finanzas actualmente, el nuevo Director General de Bankaool, Brad Hanson, aprovechó para despejar dudas y de paso hablar sobre cómo pinta el futuro para el único banco de origen chihuahuense.