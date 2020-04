Construcción no aguanta paro largo

Ante las sanciones anunciadas por el sector salud de multas y clausura de empresas que sigan laborando sin ser esenciales, el presidente de CMIC Chihuahua, Arnoldo Castillo, informó que "el sector de la construcción no puede permanecer mucho tiempo detenido, ya que son cientos de familias las que dependen de este rubro, además de que la gran mayoría somos Mipymes”.

Por lo anterior, el ingeniero Castillo precisó que las empresas podrían permanecer cerradas un par de semanas máximo, pero que al ser pequeños negocios no tienen el poder económico para permanecer más tiempo cerrados.

“Nosotros no podemos parar las obras, lo que estamos generando es una gran aportación económica por parte de las empresas que tienen trabajadores que no podemos mandar a casa sin seguirles pagando”.

Esto al puntualizar que las obras de construcción se pagan por resultados, no por tiempo, por lo que si no hay trabajo, no hay pago, lo cual genera un gran problema para los negocios con una gran cantidad de colaboradores.

“Si entramos a una tercera o cuarta semana sin trabajar, y pagándole a los colaboradores, las empresas van a tronar, es muy poco probable que puedan aguantar, incluso hay empresas que no puedan soportar ni siquiera la primera semana”.

El empresario precisó que en el ramo de la construcción, la gran mayoría de las empresas sobreviven al día de lo que van trabajando, principalmente por parte del Gobierno en sus tres niveles.

“A nosotros se nos paga por concepto terminado, entonces el Gobierno no nos va a pagar anticipado algo, por lo que habrá que extremar cuidados sanitarios, pero vemos muy difícil la detención de estas labores”.

