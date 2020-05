Control riguroso para reiniciar actividades

Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas deberán de contar con un comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la nueva normalidad en el marco del Covid-19, tales como seguir deteniendo las actividades en áreas no esenciales para la producción.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Los centros de trabajo que inicien operaciones a partir del 1 de junio deberán suspender las actividades laborales que no se consideren esenciales para la producción, ni para los derechos de los trabajadores, es decir no tendrán una apertura del 100%, de acuerdo con los lineamientos publicados por el gobierno federal.

Entre ellos se encuentra el evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, no compartir teléfono celular, utensilios de cocina y de papelería, además de contar con un código de ética que establece lineamientos de no discriminación para las personas que hayan tenido Covid-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido.

Así como lineamientos para la identificación de factores de riesgo sicosocial, como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, etc. Se deberá favorecer la ventilación natural en áreas comunes como comedores, casilleros, vestidores, salas de reuniones, salas de espera, recepción y cualquier otra área que amerita la conglomeración de personas o el paso constante de éstas.

De acuerdo con Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, muchas empresas grandes instaladas en la ciudad ya se encontraban trabajando en protocolos de sanidad para el regreso de actividades labores, previo al lanzamiento de los lineamientos oficiales.

Por ello, en diversos sectores se encuentran reformando y agregando ciertos requerimientos para poder tener la aprobación para el inicio de operaciones. Tal es el caso de la industria de la construcción, cuyos miembros se verán en la necesidad de incrementar su gasto al contratar transporte privado para todos sus empleados, tal como lo marca el documento del gobierno federal.

“El gasto sí vale la pena, va a ser muy complicado. Yo creo que este requisito sí se puede cumplir. Va a ser un arranque muy difícil, pero es sumamente importante hacerlo ya. Lamentablemente va a haber muchas empresas que no van a poder abrir porque no tiene recursos para poder seguir pagando sus gastos fijos, y hay muchas que ya no podrán abrir, cerca de 2 mil pequeñas empresas”, dijo Santini.

Te recomendamos: Ráfagas --No se ponen de acuerdo, qué raro --Campo minado en Palacio --Sin buenos operadores con el senador

Local Muere ganado en los ranchos de César Duarte