Convocan a reabrir negocios cerrados

PARRAL.- Ante la nula respuesta a las peticiones que hicieron los empresarios al Gobierno Federal en otorgar apoyos, Coparmex convoca a que se abran los negocios con las debidas medidas sanitarias para continuar trabajando; considera el organismo que tanto empresarios como comerciantes están pasando por una situación crítica al tener cerrados sus negocios y se debe de reactivar la economía del municipio.

Alejandra Pérez, presidente de Coparmex, indicó que ante la nula respuesta del Gobierno Federal de llevar a cabo un consenso nacional para que se reactive la economía de los municipios, donde se están viendo afectadas fuentes de empleo e ingresos de los empresarios, y la crítica situación que están pasando los negocios al no poder trabajar, el organismo convoca a que se abran las negociaciones y empresas con todas las medidas de precaución, ya que se está creando una recesión económica fuerte.

Una de las responsabilidades de los empresarios es que continúan pagando sueldos y si se encuentra cerrado el negocio no es posible seguir en esta situación, dijo que la coparmex está convocando a empresarios y comerciantes ya que todos están en el mismo barco y forman parte fundamental para la generación de empleos en la ciudad, así como los ganaderos abarroteros, ferreteros, de la industria turística que también se ha visto afectada, ya que tanto el sector turístico como el restaurantero y hotelero han sido de los más golpeados.

Dijo que los sectores están de acuerdo, sin embargo hay empresarios que tienen miedo a ser multados tanto por el Municipio, estatales como federales, eso pondría peor la situación, ya con lo que se está pasando y agregarle a ser multados viene a empeorar la situación de los empresarios, mencionó que se había hecho un acuerdo que para el 30 de abril, pero no está definida la fecha, sin embargo se están tomando hasta el momento las medidas sanitarias de no abrir y no se sabe a ciencia cierta cuándo se normalice la situación.

Dijo que el organismo cuenta con 120 agremiados donde se les están hablando personalmente a cada uno de los empresarios para considerar su opinión, indicó que todos han tenido un acercamiento con Coparmex por medio de asesorías, pláticas, conferencias y capacitaciones.

La presidente del organismo recalcó que hace un llamado para abrir los negocios ante la nula respuesta del Gobierno Federal con las debidas medidas sanitarias y de seguridad, ya que se debe de trabajar de una forma responsable y ordenada, sobre todo con las medidas de higiene, agregó que hay que trabajar para que continúe operando la economía no se vayan a perder negociaciones y los empleos.

