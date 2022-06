Crece cultivo y producción de sotol chihuahuense

Jesús Rodríguez García, director del Consejo Mexicano del Sotol, indicó que en Chihuahua se producen alrededor de 750 mil litros de sotol anualmente e indicó que esa cantidad puede doblarse dentro de los próximos 3 o 4 años.

Hay unas cinco plantaciones en el estado, de las cuales algunas pudieron establecerse con apoyo de estudios de la Universidad Autónoma de Chihuahua y con lo que se prevé un mayor control de la explotación de esta planta, aunque dijo el experto, “estamos lejos de poner en peligro la especie”.

Las plantaciones registradas se encuentran en el Centro de Investigación para los Recursos Naturales (Cirena), una más en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACh, una más en Ascensión y otra en Namiquipa, “aunque sean plantaciones chicas, representan mucho para nosotros, pues significa que el sotol se puede producir sin ningún problema en esta tierra”, comentó Rodríguez García.

Indicó que la planta de sotol es muy noble, puesto que requiere de muy poca agua y que tarda en ser cultivado para producir el sotol entre 9 y 12 años, dependiendo de las condiciones del clima, del suelo y del agua que se le brinde como riegos de auxilio; además, a estas plantaciones no se les ha agregado ningún fertilizante químico ni pesticida para mantener el cultivo orgánico.

Chihuahua produce el 75% del sotol en México y que hay al menos una docena de marcas extranjeras que maquilan el sotol aquí en Chihuahua, “producimos un millón de litros al año y pensamos que durante los próximos tres años se pueda crecer unos 700 mil litros más”, comentó.

“El cultivo del sotol podría ser el futuro para Chihuahua, pues requiere de muy poca agua y resiste las bajas temperaturas de heladas atípicas como las que se presentan en el territorio estatal; le apostamos mucho al sotol, pues tiene ventajas competitivas sobre los agaves: requiere mucha menos agua y es una planta que no muere a la fluorescencia, por lo que pueden vivir por muchos más años, se han encontrado plantas de más de 150 años en Coahuila… esto nos da una gran certidumbre en la estabilización de precios, pues a los agaves, cuando hay que cortarlos, la industria se queda sin una cantidad importante de plantas para producir tequila, pero nosotros podemos producir prácticamente sotol por siempre”, añadió el experto.

Finalmente indicó que no hay riesgo de sobreexplotación de esta planta, puesto que hay inventarios en campo desde hace 15 años, que demostraron que al ritmo que vamos produciendo sotol en la zona de denominación de origen, es decir, dentro de unos 5 millones de hectáreas en Coahuila, 4 millones de hectáreas para Chihuahua y 2.5 más para Durango, “podríamos tardar entre 50 y 60 años consumiendo el sotol sin sembrar una sola planta. Es decir, no hemos explotado ni el 10% de lo que tenemos y afortunadamente, cuando vamos a campo, vemos mucha planta joven, hay rodales impresionantes en Balleza, Parral, Coyame, por lo que no está en peligro la especie, pero eso no quiere decir que no estemos preocupados ni trabajando en plantaciones para protegerla”, concluyó el entrevistado.