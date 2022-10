Crisis en semiconductores debe representar una oportunidad: Index

El presidente de Index Chihuahua, Román Rivas Hong, indicó que al persistir la insuficiencia de semiconductores, esto deberá representar una oportunidad, ya que si actualmente se combina una recesión y que la gente deja de adquirir vehículos, se van a recuperar los inventarios, esto es, las empresas de manufactura de cualquier manera no van a parar los planes de producción, debido a la recuperación de inventarios.

Expuso que Chihuahua es un estado con una gran cantidad de empresas que fabrican autopartes que van a pasar a plantas de ensamble que son los que carecen de semiconductores para estar fabricando.

El año pasado se dejaron de fabricar alrededor de 4 millones de vehículos en el mundo, y este año se va por la misma tendencia, a decir del presidente de Index Chihuahua; mientras que en México, se habla que durante 2021 y 2022 fueron 766 mil vehículos los que no se pudieron fabricar por la crisis de semiconductores derivada de la pandemia.

“Para el sector al que nosotros estamos sirviendo, que es toda la región de Norteamérica, la cantidad es mayor; por eso vamos a las agencias y no hay tantos modelos disponibles, no hay tantos vehículos como existía en el pasado y eso no solamente ocurre aquí, sino también en Estados Unidos, inclusive en Europa que depende de vehículos más verdes”, mencionó.

Destacó que esto representa una oportunidad al argumentar que si actualmente se combina una recesión y la gente deja de adquirir vehículos, se van a recuperar los inventarios, esto es, las empresas de manufactura de cualquier manera no van a estar parando los planes de producción, debido a la recuperación de inventarios.

“Si las empresas Ford, General Motor y Stellantis antes Chrysler, las tres grandes de EEUU, siguen recibiendo suficientes semiconductores, estoy seguro que harán un plan de inventario aunque no se estén vendiendo los vehículos, pero al estar construyéndose vehículos, ellos jalan lo que hacemos nosotros”, manifestó.

Por lo anterior, refirió que a la fecha no están preocupados por lo que pueda pasar en cuanto a la “perdida” de vehículos, debido a que lo que se pueda fabricar, las empresas de manufactura en Chihuahua estarán respondiendo al mismo nivel a toda esa demanda que se esté generando por estos fabricantes de vehículos.

“En términos generales: creo que no debemos de preocuparnos por ello, pero sí nos gustaría que se resolviera pronto la cuestión de los semiconductores, lo que quizá tarde un año o año y medio más para que tome regularidad”, abundó.