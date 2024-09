¿Cuánta luz gasta un cargador de celular conectado sin usar?

Los altos costos en los recibos son las principales quejas contra la Comisión Federal de Electricidad, existen hogares en los que se cuenta con más de un aparato de este tipo, mismos que sumando el total de consumo al mes se ve reflejado en el gasto de luz.

Seguramente que en más de una ocasión has dejado conectado el cargador de tu celular a la corriente eléctrica sin el aparato, a tu parecer y al de miles de personas, este pequeño aparato no consume tanta energía eléctrica como para disparar el consumo en tu recibo, pero, ¿qué crees? Aquí te lo aclaramos:

A esto se le conoce como “consumo fantasma”. ya que sí se genera un gasto de energía Foto: Archivo / El Sol de Parral

Existe información que gira en torno a la acción de dejar conectado el cargador a la toma eléctrica y está relacionado con el aumento de la luz. Aunque es cierto que cualquier dispositivo o accesorio conectado a la luz genera cierto consumo, en la mayoría de los casos es mínimo este consumo que no alcanza a percibirse en el recibo. En lo que respecta a los cargadores para el celular, la cantidad de energía que consumen sin tener el gadget conectado, es menor a los 0.2 watt por hora.

A esto se le conoce como “consumo fantasma”. ya que sí se genera un gasto de energía, pero es poco perceptible y su impacto parece menor, aunque el aspecto al daño al medio ambiente si habría que tener en cuenta.

Aunque no consuma un gasto exorbitante en la economía, te recomendamos evitar dejar conectados estos dispositivos, accesorios o cualquier otro tipo de objeto que no se use. ya que impacta en la marcha de carbono en el medioambiente.

-¿Por qué se dice que es “consumo fantasma”?

Esto se refiere a la pequeña cantidad de electricidad que utilizan los dispositivos cuando están conectados a una fuente de energía, pero no están en uso. En el caso de los cargadores de móvil, este consumo se produce porque el circuito interno del cargador no se desconecta completamente de la corriente cuando no está cargando un dispositivo. Sin embargo, la cantidad de energía que se “fuga” en este estado es prácticamente despreciable.

Afortunadamente hoy en día la mayoría de los cargadores son inteligentes, lo que significa que están diseñados para dejar de consumir energía activamente cuando detectan que la batería del móvil está completamente cargada.

Foto: Krystal Espinoza / El Sol del Centro

-¿Cuánta energía consume un cargador sin usar?

Para dar una cifra exacta, el “consumo fantasma” de un cargador de móvil se sitúa en torno a los 0,00002 kWh. Esto significa que si dejamos un cargador enchufado durante todo un año, sin conectar el móvil en ningún momento, el costo es tan bajo que ni siquiera representa un centavo al mes.

-Mantenerlos conectados afecta su vida útil

Cuanto más tiempo permanece un cargador conectado a la corriente, mayor es el desgaste de sus componentes. Aunque este desgaste es muy lento, puede reducir la vida útil del cargador a largo plazo. Además, si el cargador es de baja calidad, existe el riesgo de que se sobrecaliente, lo que podría causar daños tanto al cargador como al dispositivo que se conecte en el futuro. Adicionalmente, el mantener tu cargador conectado pueden recortar la vida útil, así que, sí despiertas por la noche y ves que tu teléfono está completamente cargado desconéctalo, esto incluye al cargador.

Foto: Karolina Grabowska / Pexels

-Usa cargadores originales

Recuerda que con el paso de los años las grandes empresas han ido añadiendo nuevas funciones y herramientas para beneficio de los usuarios.

En el caso de los cargadores, los originales soportan ya las variaciones en el voltaje, además son capaces de saber cuando un equipo ya ha sido cargado en su totalidad, por lo que disminuye su consumo.

