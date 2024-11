¿Cuánto es lo mínimo que deben pagarte de aguinaldo según la ley?

La época de noviembre y diciembre es de las favoritas de los trabajadores mexicanos, ya que significa el pago de algunas prestaciones laborales como lo es el fondo de ahorro (la cual no obligatoria) o del aguinaldo, pago al que todos los empleados tienen derecho.

Es importante señalar que la cantidad del pago de aguinaldo que deben de darte es proporcional al tiempo que llevas trabajando, por eso aquí te contamos cuánto es lo mínimo que deben pagarte de aguinaldo.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es el dinero que el patrón paga a sus trabajadores, normalmente en el mes de diciembre, el cual equivale por lo menos a 15 días de salario por un año trabajado.

Si el empleado no trabajó el año completo, tiene derecho a que le paguen una parte proporcional al tiempo que ha laborado durante el año. El aguinaldo se encuentra establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT):

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”.

El aguinaldo se paga en las últimas semanas del año, aunque en ciertas ocasiones se puede acordar dividir el pago y recibir una parte al inicio del año siguiente.

Por lo tanto, los patrones están obligados a pagar a los trabajadores la cantidad de aguinaldo proporcional antes del 20 de diciembre.

¿Cuánto es lo mínimo que deben pagarte de aguinaldo?

Cuando has trabajado con una empresa durante un año, por ley tienes derecho a recibir el pago del aguinaldo equivalente a 15 días de tu salario. Si no has trabajado un año completo, recibirás una cantidad proporcional a los meses que has trabajado.

Para calcular cuánto te toca de aguinaldo, sigue este procedimiento:

Calcula tu salario neto diario (monto resultante una vez descontadas las retenciones), si tu salario es mensual, divídelo entre 30 días. Si es semanal, divídelo entre siete días y si tu salario varía, utiliza el promedio del último mes para conocer tu salario diario.

(monto resultante una vez descontadas las retenciones), si tu salario es mensual, divídelo entre 30 días. Si es semanal, divídelo entre siete días y si tu salario varía, utiliza el promedio del último mes para conocer tu salario diario. Multiplica el salario diario por 15 (el mínimo de días que deben pagarte si tienes un año trabajando en la empresa, algunas pueden dar más).

Por ejemplo, si al mes ganas 7,200 pesos:

Divides 7,200 entre 30 = 240 que sería el salario diario

Multiplicas 240 por 15 = 3,600 que sería la cantidad de aguinaldo que te corresponde

En caso de que tengas menos del año en tu centro laboral, entonces debes recibir lo proporcional a los meses que hayas trabajado, para calcularlo, sigue estos pasos:

Realiza el cálculo de tu salario neto diario

Calcula tu cuota proporcional de aguinaldo : Divide el número de días de aguinaldo (15 como mínimo) entre 365 y multiplica el resultado por el número de días que trabajaste en el año.

: Divide el número de días de aguinaldo (15 como mínimo) entre 365 y multiplica el resultado por el número de días que trabajaste en el año. Multiplica tu salario diario neto por tu cuota proporcional de aguinaldo. Ese será el monto que debes recibir como aguinaldo proporcional.

Por ejemplo, si tu salario mensual neto es de $10,000 pesos y trabajaste 180 días (seis meses), tu cálculo sería el siguiente: