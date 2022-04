¿Cuánto tiempo tarda tener los puntos necesarios para sacar una casa en el Infonavit?

Luego del cambio de esquema en los créditos emitidos por el Infonavit en el año 2021, el puntaje mínimo para solicitar un préstamo aumentó, además de que la forma para obtenerlo también cambió. En caso de que estés pensando en buscar un crédito por este medio te contamos cuánto tiempo tarda tener los 1080 puntos necesarios en Infonavit para solicitar un crédito.

Si bien el puntaje necesario es mayor a años anteriores, la institución aclaró que no significa que sea más complicado obtener un crédito, si no que se tomarán en cuenta nuevos parámetros. En caso de que el trabajador no cuente con los requisitos necesarios puede tardarse un poco más tiempo del esperado en llegar a los puntos requeridos.

En el mejor de los casos, un trabajador puede llegar a obtener 1276 puntos en infonavit, por si solo sólo puede juntar hasta 604 puntos, teniendo en cuenta el salario y lo ahorrado en la subcuenta de la vivienda, además de los años trabajados sin interrupción y tener un buen historial crediticio, mientras que la empresa puede juntar hasta 566 puntos si cumple con los pagos al Infonavit.

Te puede interesar: Así puedes unir tu crédito infonavit con el de alguien más

¿Cuánto tiempo me tardaré en tener los 1080 puntos requeridos?

Ya que sabemos qué el puntaje máximo subió, pero ¿qué pasa con el tiempo que tardaré? La realidad es que dependerá de cada trabajador, pero en promedio el tiempo mínimo es de 9 meses, otros tardarán un poco más y lograrán su meta entre los 2 y 5 años, aproximadamente.

Sin embargo, debes tener en cuenta que llegar a los puntos requeridos no siginifica que te prestarán una mayor cantidad de dinero, ya que esto dependerá de tu calificación en el buró de crédito, así como de tu salario y edad. De hecho se estima que el mejor momento para que un trabajador pida un crédito es a los 40 años de edad.

Chihuahua El 49.3% de los derechohabientes construiría vivienda en terreno propio

Actualmente, y desde el año 2021, ya puedes adquirir un crédito de más de 2 millones de pesos a pagos fijos, los cuales no se verán afectados por la variación de la inflación o si el trabajador rompe su relación laboral con una empresa. La tasa de interés del crédito se definirá con base en el nivel salarial registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mediante este esquema, el Infonavit, incrementó el monto máximo de crédito de 1 millón 846 mil 165 pesos a 2 millones 217 mil 702 pesos, esto para la adquisición de una vivienda nueva o existente. Esta modificación les permitirá a las y los trabajadores adquirir una casa con mayor valor y una mejor ubicación, ya que los precios de los inmuebles podrían elevarse.

Nota publicada en El Sol de La Laguna