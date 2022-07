Cuesta más de tres mil pesos surtir una canasta básica

Surtir una canasta básica cuesta más de tres mil pesos, amas de casa señalan que con esta cantidad de dinero se podía comprar más artículos el año pasado, actualmente no alcanza para comprar carne.

El término canasta básica, en el terreno económico, hace referencia al conjunto de productos y servicios considerados esenciales para la subsistencia y bienestar de los miembros de una familia, esto según la información pública expuesta en el portal del Gobierno Federal.

Estela Ruiz, ama de casa, compartió con este medio de comunicación el comprobante de compra de la canasta básica, donde se pudo comprobar que con tres mil pesos no alcanza para comprar todos los artículos que la conforman.

Abarrotes comestibles, artículos de limpieza, cuidado personal, perecederos, alimentos y panadería, son algunos de las secciones de la tienda que recorrió la ama de casa; donde se gastó casi tres mil pesos; “Todavía a finales del año pasado con tres mil pesos me completaba carne para algunos días de la semana, ahora ya no me completa la carne”, aseguró la entrevistada.

La carne es uno de los productos más caros

Actualmente el kilo de carne para disco se encuentra en 172 pesos aproximadamente, siendo uno de los artículos básicos cuyo valor se encuentra entre los más altos.

La harina tiene un precio de casi 20 pesos, el aceite hasta 60 pesos, dependiendo de la marca, el pan blanco de caja cuesta 39 pesos y el integral 42; el frijol en 22.90 el kilo, tomate en 18.90 el kilo; esto solo por mencionar algunos de los artículos necesarios.

La canasta básica se fortalece con artículos como comestibles de primera necesidad, de limpieza e higiene personal, así como bienes complementarios como pilas, que resultan de gran utilidad en casos de emergencias naturales y de apoyo en materia de protección civil.

Esta figura se confecciona con base en la estimación del gasto que un grupo familiar debe realizar para satisfacer sus necesidades primordiales. En algunas ocasiones la canasta básica se limita a la alimentación, en ese marco hablamos de canasta básica alimentaria (CBA) y se refiere a un grupo de productos que deben aportar los mínimos para la nutrición esencial de un individuo adulto.

Parral

En este sentido, se puede señalar que los artículos que integran la CBA no se completan con uno o dos salarios mínimos y en esta situación se encuentra más de la mitad de la población en Parral, esto según los datos del Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder).

