Debe gobierno revisar presupuesto de egresos

Para la diputada Patricia Terrazas, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el gobierno federal debe hacer un análisis de su gasto, pues el presupuesto del presidente López Obrador está destinado a obras como la refinería de Dos Bocas, “nunca sería costeable y más ahora con el precio del barril, tiene que reasignarse el presupuesto a proyectos productivos para el país y olvidarnos de Dos Bocas, no estamos para construcción de refinerías”.

Además fue enérgica al pedir se reasigne el presupuesto de los programas federales que no tienen reglas de operación como el de “sembrando vida” que a su decir es “un proyecto fallido que se saque esa inversión y se vaya a la productividad, a emprendedores, a incentivar empresas que utilizan energías verdes, a estímulos fiscales para empresas, a tecnologías, a mecanización del campo, a la investigación”.

Explicó que si el precio del barril llega a bajar a 30 dólares, según se estima, se entraría “a un boquete insuperable, no habría manera de superarlo”, por lo que dijo estarán atentos para ver de qué forma la Secretaría de Hacienda federal tomó prevenciones y coberturas “que aún y con estas coberturas se pierde el 30% entre el precio de la cobertura y el precio que se dé (en las gasolinas, por ejemplo)”.

Al cuestionarle cuánto más puede resistir la economía mexicana, respondió: “Ahora no puede resistir nada, porque existe mucha incertidumbre, no existen reglas que nos hagan pensar que el país camine bien y camine de manera correcta, no hay seguridad, no hay estímulos fiscales, se hacen leyes donde lejos de darles oxígeno al sector empresarial, pone trabas y trampas”.

El reto -dijo- la exsubsecretaria de Hacienda en Chihuahua, es “dar un golpe de timón por parte del Ejecutivo federal donde estimule la inversión, donde le dé oxígeno a la creación de empleos, donde el presupuesto del país haga un cambio, en el cual yo me sumo desde la Cámara de Diputados para que el presupuesto lejos de irse a programas asistencialistas se vaya a programas productivos”.

Terrazas Baca enfatizó en que se debe observar cómo impactará a la ciudadanía la baja del precio del barril de petróleo, “también debe impactarse a la ciudadanía, bajándole el precio de la gasolina, de los energéticos, en automático se bajaría… habría que ver cómo se garantizó el precio, porque se tuvieron que haber comprado coberturas para este tipo de cosas, esperamos que la Secretaría de Hacienda haya tomado prevenciones y coberturas, que aun y con éstas mínimo se pierde el 30% entre el precio de la cobertura y el precio que se dé”.

