Dejan a los empresarios toda la responsabilidad

El gobierno federal está dejando al sector empresarial toda la responsabilidad de atender la crisis económica que se avecina como consecuencia de las medidas de emergencia relacionadas con la prevención de posibles brotes del Coronavirus o Covid 19, sin establecer medidas económica reales que permitan salvar a la planta productiva y con ello los empleos generados.

Aún y cuando la Ley no lo considera así, establece una emergencia sanitaria, no una contingencia, por lo que los propietarios o representante de negocios deberán pagar a cada uno de sus empleados una indemnización equivalente a un mes de salario íntegro, esto es sin ninguna reducción, dijo Jesús Manuel Salayandía, presidente de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

Destacó que esto pone en un dilema a los empresarios, porque se sin poder trabajar, al determinar los cierres de aquellas actividades no consideradas como prioritaria por el gobierno, si se mantiene el gasto, incluido el pago de los impuestos federales.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), dijo que de manera directa y a través de diputados federales y senadores se va a gestionar la cancelación o la prórroga en el pago del Impuesto Sobre la Renta.

Destacó que todo esto afecta de manera directa a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a aquellas que no tienen la estructura necesaria para realizar sus pagos a tiempo y destinar el recurso que actualmente utilizan en pagar salarios.

“El gobierno federal se muestra generoso con los trabajadores, pero no lo es de igual forma con las empresas que tiene obstáculos importantes para poder cumplir con sus obligaciones, tanto en las declaraciones como en el pago de impuestos”, añadió.

Luego de indicar que muchos empresarios van a preferir pagar los salarios a sus trabajadores que pagar impuestos, aclaró que no se está convocando de ninguna manera a una huelga en el pago de impuestos.

“Pero hay una realidad en donde esta falta de estímulo, no condonación, no donación, no dádivas, sino prórroga, ampliación del pago no es parejo hacia los empresarios”, dijo.

Comentó que Raquel Buenrostro, la titular del Sistema de Administración Tributaria, muestra insensibilidad, sin embargo los empresario son pueden quedarse callados y aunque esta petición pudiera caer en oídos sordos es la obligación de Coparmex que integra a dueños de negocios que tienen necesidades y ponen su mejor esfuerzo para proteger el trabajo de sus trabajadores y la economía de muchas familias que forman parte de la población económicamente activa.

“No forman parte de los sectores sociales que son beneficiados por becas Benito Juárez, ni por personas de la tercera edad, o jóvenes construyendo el futuro. No Hay programa social, como en el caso de Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump está destinando mil millones de dólares dólares, destinado mil 200 dólares a todo aquel ciudadano estadounidense trabajador que declaró en el ejercicio 2018, hasta un ingreso de 75 mil dólares o menos”, apuntó.

“Podemos darle la nómina a la jefa del SAT para que pague a los trabajadores y con todo gusto mañana pagamos los impuestos, pero es importante que haya un diálogo no que se responda tajantemente con negativas”, dijo.

Afirmó que va a convocar al delegado federal en el Estado, Juan Carlos Loera De la Rosa, para tener una plática y buscar cómo se establecen apoyos para proteger los puestos laborales.

