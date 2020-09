Demandan a salones por reagendar eventos

“Los alrededor de 70 salones de eventos afiliados a la Canaco han perdido unos 200 millones de pesos directos; ahora habrá de imaginar la pérdida en el gremio, considerando que en el estado se contabilizan unos 400 salones”, dijo Beatriz Arzaga, representante del giro, quien indicó que aparte de la falta de ingresos, los salones de eventos se han enfrentado a demandas por incumplir.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

En este sentido, señaló que las pérdidas no sólo han sido en salones, sino también sus proveedores. “Las ventas anuales como grupo son de alrededor de mil 500 millones de pesos por año: los proveedores se llevan el 60%, y 20% de mano de obra directa, el resto es para pagar impuestos y utilidades”, explicó.

Por su parte, Alejandro Lazzarotto, presidente de la sección especializada de salones de eventos en Canaco, informó que la Secretaría de Salud ya aprobó el protocolo de operación para dichos negocios. “Este documento significa que ya estamos listos para empezar”.

Arzaga manifestó que en el caso del gremio de los salones de eventos, las pérdidas son este año y el que entra, porque los eventos programados se debieron reagendar para el 2021. “Vamos a tener pérdidas de dos años, y no sólo la económica, sino también hemos tenido problemas en lo social y emocional”, comentó la propietaria, quien compartió que muchos clientes no quieren seguir dando pagos porque todo es incierto.

“Económicamente estamos ya al borde de la quiebra, esto ya es insostenible. La mayoría de las propietarias de salones de eventos somos mujeres, pero los hombres también me llaman llorando porque no saben qué hacer, pues la situación ha llegado a un punto crítico, donde inclusive los problemas familiares no se han hecho esperar por la falta de dinero”, indicó.

Fue clara al señalar que han tenido mucha paciencia en este tema y que esperan ser un ejemplo para los demás salones, pues cabe recordar que en su momento, desde la esta sección especializada se hizo el reclamo de que otros sitios sí estaban operando.

Foto: Daniel García | El Heraldo de Chihuahua

Quien representa al gremio en la Cámara destacó que a la fecha ya todos los salones de eventos se encuentran en el buró de crédito, ya no son sujetos a crédito porque no pueden pagar sus deudas.

A pesar de ello, mencionó que la pandemia ha sacado a flote la solidaridad entre el gremio y aprovechó para ofrecer a los dueños de salones afiliados a la Canaco, ayudarlos para que puedan adquirir termómetros, geles antibacteriales y tapetes sanitizantes, para volver a operar en su momento.

Por su parte, Lazzarotto informó que la semana pasada recibieron por parte de la Secretaría de Salud, la aprobación al protocolo de operación para salones de eventos.

“Todos sabemos que las fiestas y reuniones se han seguido llevando a cabo semana a semana, pero el problema es que se hacen sin ningún protocolo de higiene, de seguridad y sin evitar la contaminación de los asistentes”, evidenció.

El presidente de sección afirmó que con esta aprobación, se dará la seguridad de orden, control y certidumbre ante la autoridad y principalmente a la gente que asista a los salones de dicha sección; que se hagan las cosas muy bien para que se sientan muy seguros.

No obstante, resaltó que la responsabilidad sigue siendo de cada persona, de tomar las medidas adicionales, inclusive de no asistir en caso de presentar síntomas.

“Sin lugar a duda las cosas no serán las mismas a como estábamos acostumbrados, pero tengan la seguridad de que será para el bien de todos”, añadió.

Te recomendamos:

Ráfagas --Siete meses sin comunicación --Alfredo Lozoya, ¿tras la coyuntura? --Respaldan alcaldes a Luis Aguilar

Local Guardan minuto de silencio en el Congreso por Yessica Silva

Local Presenta AMLO en mañanera, políticos con intereses por el agua