Denuncian presiones trabajadores de VW

PUEBLA. El sindicato de Volkswagen (VW) México inició en la madrugada del miércoles una nueva consulta para saber si se acepta el incremento salarial de 12 por ciento.

Trabajadores de VW acusaron que el sindicato de la empresa los presionó para que participaran en la votación del convenio salarial y contractual 2022, la cual se llevó a cabo este miércoles.

A través de un sondeo realizado por El Sol de Puebla, algunos empleados, quienes pidieron el anonimato por miedo a represalias, expusieron que las medidas más drásticas que implementó el organismo sindical durante la consulta, y con las que no estuvieron de acuerdo, fueron las siguientes: antes de ingresar a sus áreas de trabajo los trasladaron en camiones de manera directa a la zona de votación; su pase de lista fue el registro de su participación y, por su fuera poco, dijeron, hubo presuntas amenazas con aplicar sanciones en caso de no asistir al proceso.

El Sol de Puebla pudo constatar una afluencia a las votaciones porque los sindicalizados buscaron evitar cualquier tipo de sanción, por lo que incluso se presentaron a votar aquellos que descansaron o que tienen alguna incapacidad temporal.

Tal es el caso de Ricardo, quien, a pesar de tener una fractura en la pierna, tuvo que acudir a emitir su sufragio pese a las malas condiciones de movilidad que actualmente presenta.

“Estoy muy enojado y molesto porque me cuesta moverme debido a que tengo una fractura en la tibia y peroné, y aún así me hicieron venir porque anunciaron sanciones”, precisó Ricardo.

Otro caso similar fue el de una trabajadora que acudió en las mismas condiciones, sin embargo, omitió dar detalles.

Debido a esta situación, ambas personas dijeron que votaron en contra del convenio salarial y contractual debido a la falta de sensibilidad por parte del sindicato y de las autoridades laborales.

Otro entrevistado de nombre Arturo también dijo que estuvo en contra del proceso de votación, ya que, en días previos circuló información para presionar a la base trabajadora para votar a favor del incremento global de 11 por ciento.

“La verdad yo también voté en contra porque de una u otra manera nos están obligando a votar a favor, y así no funcionan las cosas (…) como trabajadores sabemos cuál es nuestra responsabilidad, pero eso de que al ingresar nos suban a los camiones y nos lleven a votar es algo que no se me hace justo”, declaró Arturo.