Desabasto de chips podría afectar a sector automotriz de Juárez

El desabasto de semiconductores que está ocasionando la detención en la producción de 1 millón 9 mil 846 vehículos en el mundo pone en riesgo a empresas automotrices en Juárez principalmente, puntualizó Tarsicio Carreón, presidente del Clúster Automotriz de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Con respecto a la afectación comentó que “es principalmente a empresas que producen dispositivos electrónicos. En Juárez sí hay algunas, aquí en Chihuahua no he sabido de ninguna”, así mismo especificó que no ha habido registro de problemas en las ensambladoras que son cadena de producción.

Con respecto al problema de desabasto, explicó que en empresas que se dedican a elaborar vehículos completos, como es el caso de las ensambladoras de Puebla, este problema sí detendrá a la industria.

Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes (INA) informó que este desabasto provocará afectaciones millonarias en materia de construcción de vehículos en el mundo para el 2021, de los cuales el 27% se construyen en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con estimaciones de la consultora IHS Markit, los tres países miembros del T-MEC tendrán una reducción de hasta 264 mil 186 unidades producidas en el 2021, en la producción que se estimaba en 16.2 millones de vehículos.

Derivado del desabasto de este componente y los problemas en el suministro eléctrico que han tenido varios estados de la república, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que la capacidad de producción en el país bajó a 63% durante el mes de febrero.

En fechas pasadas, Tarsicio Carreón informó que las empresas que exportan materias primas y componentes sufrieron pérdidas de 26 millones de dólares al día en el periodo que duró el apagón en la capital del estado.