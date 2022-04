Desaprobar reforma eléctrica da cierta certeza jurídica para inversionistas: Index

Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua, resaltó que lo ocurrido en la Cámara de Diputados en relación a la reforma eléctrica es un gran resultado, y un gran triunfo para la oposición al hacerle saber al presidente Andrés Manuel López Obrador que existe contrapeso.

Fue claro al señalar que el posicionamiento del sector es que definitivamente se necesita una Comisión Federal de Electricidad robusta que sea clave en la generación pero con reglas claras a largo plazo.

Chihuahua Rechazo a reforma eléctrica beneficia al país: CCE Chihuahua

“Si se hubiese aprobado esta reforma tal como estaba escrita no hubiéramos tenido certeza a largo plazo, no sería institucional, y ponía en riesgo la seguridad energética del país, sobre todo en la parte de abastecimiento y capacidad instalada. Aunque tardará un poco en restablecerse la confianza, creo al no aprobarse la reforma como está, dará cierto nivel de certidumbre a los inversionistas”, declaró.

Aparte –dijo- otra preocupación era la parte de medio ambiente porque se estaba priorizando el combustible fósil y poniendo en segundo plano a las empresas que generan energía mediante otro tipo de sistemas.

“La desaprobación de la reforma eléctrica da cierta certeza jurídica para inversionistas. Hubiera sido un desperdicio tener que indemnizar a quienes ya invirtieron en México con energía limpias, de haber aprobado la reforma eléctrica”, señaló.