Desaprueba Iniciativa Privada anuncio de nueva reforma a ley eléctrica

Los miembros de la industria privada de Chihuahua manifestaron que no ven con buenos ojos la intención del presidente de la República de querer lanzar una nueva reforma constitucional, ahora que la Suprema Corte de Justicia no aprobara la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por ser anticonstitucional.

“La Constitución no debe estar subordinada a la decisión de una sola persona. Las leyes son para respetarse, le guste o no le guste al señor presidente, pues está en todas sus facultades para pedir una reforma constitucional, estamos de acuerdo, pero no debe utilizar el foro de las conferencias matutinas para anunciar sus acciones o intenciones”, manifestó Sergio Mendoza, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, AC.

El empresario apuntó que a los miembros de la IP les preocupa que cuando la ley no le permite algo, la respuesta del mandatario nacional sea querer cambiar las leyes para que su voluntad se ejecute.

“No sé si tenga la razón o no la tenga, yo no soy el juez, pero los jueces ya emitieron sus opiniones; vivimos en una democracia, en una república constitucional. Tenemos tres poderes, tenemos representación”.

Por su parte, Jorge Cruz Camberos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua, reprobó la acción del mandatario, a la vez manifestó que ésta atropella el Estado de Derecho del país.

“¿Quién va querer invertir en nuestro país si no se respeta la ley? ¿Cómo queremos que el capital, local y nacional, se acerque a México si no sabe si se va a atropellar su inversión? México funciona a través de leyes y respeto, y hoy por hoy vemos que está totalmente equivocado el mensaje hacia adentro y afuera con este actuar”.

Con respecto a los amparos que han interpuesto las empresas de energías renovables en contra de la reforma a la ley, el empresario señaló que era algo que se había visto venir desde un principio.

“Aquí los únicos que van a ganar son los abogados, y las empresas están en todo su derecho de defender su inversión, pues hay un tema de regulación y quieren arrancar todo desde la raíz, cuando no todo está mal, sino hay más beneficios que desventajas, y eso hace daño al país”.

Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, puntualizó que es lamentable que no se respete la separación de los poderes en México, la cual llevó muchos años al país para llegar a una democracia en la que los poderes tienen su debida separación y autonomía.

“Vemos que esta contrarreforma eléctrica es un retroceso total para las personas, ya que van a pagar una energía más cara por proteger a una empresa que, en vez de hacerla eficiente, se le quita la competencia, pero los que van a pagar esta decisión son los ciudadanos”.

En este mismo sentido, puntualizó que otro de los temas que no se está teniendo en la mira es el tema del medio ambiente, en donde hay un retroceso con esta reforma, al dejar de utilizar energías verdes, aún y cuando el mundo está apuntando a dicha tendencia.

“Una vez que legalmente no procede a estos retrocesos, estamos llegando al tema de una intromisión en la separación de poderes que hay en el país, por lo que vemos muy lamentable que si los jueces están determinando que no procede este cambio que está haciendo el presidente, ahora se intente cambiar hasta la Constitución”.