Descartan alza salarial en la industria automotriz

“No podemos decir que la industria de fabricación automotriz va a registrar un incremento inmediato de 16 dólares la hora de manera general; lo que señala el tratado es que la producción del vehículo debe de tener por lo menos 16 dólares la hora, por lo que se debe hacer una equivalencia para que el promedio dé como resultado esos 16 dólares la hora”, explicó el presidente de Index Chihuahua, Luis Carlos Ramírez.

Lo anterior luego de que el presidente nacional de Index, Luis Aguirre Lang, señalara que la oportunidad más importante del T-MEC está en el tema salarial, mismo tema que podría atraer y promover la inversión de países asiáticos hacia México.

“Lo primero que debe de suceder en cuanto a este tema es que las empresas realicen una valoración de la mano de obra para poder encontrar el porcentaje que hay en ese rubro, cuál sería el faltante y entonces determinar cuáles son los costos claves y qué posiciones u operaciones tienen que formar parte de esa operación”.

El documento señala que, para el 40% del valor de un vehículo, en la región de Norteamérica se deberá cumplir con el valor de contenido laboral, el cual es un promedio de 16 dólares la hora, en cuanto a los trabajadores.

“Estos señalamientos son muy arriesgados porque se genera una expectativa que a lo mejor no es en su totalidad; vaya, no es que se vayan a poner a todos los empleados de la cadena de producción a 16 dólares la hora”.

Sin embargo, el ingeniero no descarta que en un futuro no muy lejano sea posible que este aumento no sea nada más un ajuste, sino una realidad para todos los empleados, pero en un futuro inmediato sería algo incierto.

“Va a suceder muy probablemente ese ajuste, pero no de inmediato, te mentiría si te digo -para el 23 o 24 podría pasar-, pero va a ser algo positivo y gradual, que no es para todos, pero va a ser real”, explicó el empresario.

