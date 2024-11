¿Ya pagaste el predial? Aprovecha el descuento de 80% en recargos e inicia el 2025 en ceros

Aída Amanda Córdova Chávez, la tesorera del Municipio de Chihuahua invitó a las y los propietarios de inmuebles que presenten rezago en el pago del impuesto predial, aprovechar el descuento vigente del 80% sobre recargos, con beneficios como pago con tarjeta de crédito a seis meses sin intereses, trámites rápidos en línea; o bien, acudir a realizar un convenio que les permita salir del adeudo.

“El descuento en los recargos del impuesto predial, que inició el programa el primero de noviembre hasta el 29 de diciembre, cuando estamos descontando el 80% en los recargos, lo que es importante, porque quienes deben unos años de predial, el recargo o los moratorios, se vuelve tan importante como el mismo importe del predial, es una buena promoción para que se pongan al corriente. Adicional al descuento, tenemos un pago con cinco tarjetas de crédito a seis meses sin intereses”, explicó la tesorera Amanda Córdova.

Sobre el rezago de pago del predial, Amanda Córdova informó que son más de 50 mil cuentas de un total de 420 claves catastrales presentan adeudo en el pago del predial, que equivalen a un estimado de 500 millones de pesos en cartera vencida, para quienes se han abierto diferentes beneficios para liquidar su adeudo.

“Si aun así, hay contribuyentes que no tienen tarjeta o no pueden hacer el pago de predial, los invitamos a que acudan a la Tesorería, en el edificio Eloy S. Vallina, en el Primer Piso, que es Ingresos, para llegar a un convenio, y ver de qué manera pueden pagar. Lo que queremos, es ayudar al contribuyente a que no vaya a caer en un proceso de llegar a embargo, es lo que queremos evitar, por eso se abren todas las posibilidades a favor del contribuyente”, afirmó Amanda Córdova.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, la tesorera Municipal refirió que al dejar la cuenta saldada, las y los contribuyentes pueden obtener el beneficio que se brinda durante los primeros meses del año, de descuentos sobre el impuesto predial del 12% en el mes de enero, y para poder tener acceso a él, es necesario estar al corriente en el pago del impuesto predial.

Mencionó que la Tesorería Municipal cuenta con 10 puntos distribuidos en la ciudad para que las y los usuarios acudan a pagar, ahí mismo les pueden dar sus estados de cuenta, o acudir al edificio Eloy S. Vallina para que conocer el importe. También se puede consultar en línea, y ahí mismo, realizar el pago electrónico.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Los puntos de pago en la zona Centro de la ciudad de Chihuahua se encuentran en las cajas de la Tesorería, en la calle Francisco Mina número 408, colonia Centro, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados de 9:00 la mañana a 1:00 de la tarde. En la Tesorería Municipal, frente Plaza de Armas, calle Victoria número 14 colonia Centro, horario de 8:00 de la mañana a 4:00 tarde, de lunes a viernes.

En el sector norte, en Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local número 6, horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes. En el Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal (Kiosco Cibernético), horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes. En la Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero número 50, abierto 24 horas.

En la zona sur, en la Dirección de Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar número 1108, horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes. En la Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco número 8800, abierto 24 horas. Rastro TIF, en el periférico Lombardo Toledano número 13401, horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes. En el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Y en la Asociación Ganadera, en el kilómetro 8.4 de la carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.