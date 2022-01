Destaca diputado Piñón aportación económica de paisanos

El diputado Edgar Piñón Domínguez, reportó que durante el pasado periodo vacacional, se tiene el registro de cerca de 11 mil vehículos circulando por las principales carreteras del estado de Chihuahua, lo que vino a impactar en la derrama económica para la entidad generada principalmente por los paisanos.

Lo anterior –dijo-, aún y cuando las condiciones de seguridad no son las óptimas, y ante la pandemia por Covid-19. “A pesar de eso, muchos de ellos no dejan de regresar, o transferir a sus parientes, así como colaborar en el desarrollo de sus comunidades de origen, generando una gran derrama económica” puntualizó el diputado local del PRI.

Asimismo, destacó que nuestro país cerraría el 2021 como un año histórico en cuanto a captación de remesas provenientes de los paisanos que nos visitan, pudiendo alcanzar o superar los 50 mil millones de dólares; por lo que les agradeció su solidaridad y apoyo.

El legislador recordó que México actualmente es el tercer país en el mundo en captación de remesas, solo por debajo de China e India, que son países súperpoblados, pero fuera de esa característica pudiera ocupar el primer lugar, en cuanto índice poblacional se refiere, apuntó.

"Es por ello que reconozco y agradezco a nuestros paisanos que no dejan de apoyar económicamente a sus localidades, a sus terruños, y a miles de familias, no solo de Chihuahua, si no a lo largo del territorio nacional, lo que representa una gran activo, una oportunidad y esperanza para ellos", añadió Piñón.

Finalmente, resaltó que esto no es obra de ningún gobierno, “sino el resultado de la empatía y amor que nuestros paisanos sienten por sus familias y comunidades, y por ello es un buen momento de reconocerles, a través de un trato digno, y seguro mediante el programa Paisano, cuando visitan nuestro estado”.