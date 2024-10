Detecta ASF probable desfalco de 90 mdp en construcción de carretera Oaxaca-Puerto Escondido

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño patrimonial al erario por 90 millones 910 mil 601 pesos en la construcción de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, en su tramo Barranca Larga-Ventanilla, en Oaxaca.

La obra que tuvo nueve años de retraso y que finalmente fue inaugurada el 4 de febrero de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no está exenta de señalamientos por irregularidades.

De acuerdo con la Auditoría, el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) rescindió el contrato a una empresa encargada de la construcción de las casetas de cobro "Barranca Larga" y "Ventanilla” de la autopista que conecta la capital de Oaxaca con Puerto Escondido por diversas irregularidades y pagó un finiquito unilateral por 88 millones 859 mil 297 pesos, el cual debía intentar recuperar demostrando las razones por las que se rescindió el contrato.

Según Banobras, el monto del finiquito se integró de la siguiente manera: 7 millones 534 mil 153 pesos por obra ejecutada que no cumple con las especificaciones, 35 millones 668 mil 738 pesos por el sobrecosto para la conclusión de los trabajos no ejecutados, un millón 84 mil 135 pesos por el retiro del material colocado en el derecho de vía.

Así también siete millones 218 mil pesos por los intereses de la deductiva aplicada en la estimación núm. 1 del convenio y 58 millones 515 mil 927 pesos de la deductiva por no reintegrar los equipos de conteo y peaje a la obra; menos 10 millones 189 mil 538 pesos por la obra ejecutada no estimada a favor del contratista y 3 millones 761 mil 337 pesos por la devolución de la retención a la fecha de terminación de los trabajos

La ASF también detectó que hubo un millón 796 mil pesos de pagos en exceso por el concepto “excavación de cortes” y “abatimiento de talud”, pues identificó que no se integraron en la solventación de las observaciones los documentos que justifiquen y comprueben que el material se acarreó 2.0 kilómetros, por lo que no se acreditó que se realizaran recorridos de más de un kilómetro a los bancos de tiro, y al recalcular los recorridos con los datos proporcionados se constató que las distancias de la ubicación de los cortes a los bancos de tiro no rebasan las distancias observadas.